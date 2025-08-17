Chi ha vinto i Mondiali 2025 e le novità in arrivo nel mondo Pokémon

Ai Pokémon World Championships 2025 di Anaheim, in California. i migliori giocatori del mondo si sono sfidati in Pokémon UNITE, Pokémon GO, TCG e Pokémon Scarlatto e Violetto. Il maggior numero di titoli è andato agli Stati Uniti, seguiti da Giappone, Cina, Canada, India e Perù

Centinaia di fan si sono messi in fila già dalle prime ore del mattino, le battaglie sono state disputate per la prima volta in un’arena e tutta la tensione della competizione è stata condensata negli applausi finali dedicati ai vincitori e innascati dall’annuncio di tante novità in arrivo. L'appuntamento più atteso dell’anno per i giocatori competitivi di Pokémon è stato coronato il 17 agosto con le battaglie finali di Pokémon UNITE, Pokémon GO, Pokémon TCG e Pokémon Scarlatto e Violetto. In ogni torneo la possibilità di vincere premi in denaro, per un montepremi totale da oltre due milioni di dollari, e il titolo di miglior allenatore della stagione.

Nei videogiochi di Pokémon Scarlatto e Violetto, la vittoria della Divisione Junior è andata a Luke Whittier dagli Stati Uniti, che ha superato in finale il giapponese Sosuke Arinori; in Senior Kevin Han, sempre degli USA, ha trionfato sul sudcoreano Sian Lee; infine, la Masters Division ha visto emergere il talento di Giovanni Cischke, statunitense pure lui, che ha battuto in finale l’altro statunitense James Evans, confermando il dominio americano in questa categoria.

Nel TCG, Yuya Okita del Giappone ha conquistato la Divisione Junior contro lo statunitense Jose Cruz Galindo Resendiz; nella Divisione Senior è stata la Cina, con Fuguan Liao, ad aggiudicarsi il titolo, lasciando al secondo posto il brasiliano Gabriel Fernandez; nella Masters il tricolore canadese di Riley McKay ha prevalso sull’americano Justin Newdorf.

In Pokémon GO, l'indiano “Beelzeboy” ha battuto lo spagnolo “P4T0M4N”, mentre in Pokémon UNITE, il titolo è finito nelle mani del team PERÚ UNITE, che ha battuto in finalissima i giapponesi di ZETA DIVISION.