Chi ha vinto i Mondiali 2025 e le novità in arrivo nel mondo Pokémon

Ai Pokémon World Championships 2025 di Anaheim, in California. i migliori giocatori del mondo si sono sfidati in Pokémon UNITE, Pokémon GO, TCG e Pokémon Scarlatto e Violetto. Il maggior numero di titoli è andato agli Stati Uniti, seguiti da Giappone, Cina, Canada, India e Perù
Centinaia di fan si sono messi in fila già dalle prime ore del mattino, le battaglie sono state disputate per la prima volta in un’arena e tutta la tensione della competizione è stata condensata negli applausi finali dedicati ai vincitori e innascati dall’annuncio di tante novità in arrivo. L'appuntamento più atteso dell’anno per i giocatori competitivi di Pokémon è stato coronato il 17 agosto con le battaglie finali di Pokémon UNITE, Pokémon GO, Pokémon TCG e Pokémon Scarlatto e Violetto. In ogni torneo la possibilità di vincere premi in denaro, per un montepremi totale da oltre due milioni di dollari, e il titolo di miglior allenatore della stagione.
Nei videogiochi di Pokémon Scarlatto e Violetto, la vittoria della Divisione Junior è andata a Luke Whittier dagli Stati Uniti, che ha superato in finale il giapponese Sosuke Arinori; in Senior Kevin Han, sempre degli USA, ha trionfato sul sudcoreano Sian Lee; infine, la Masters Division ha visto emergere il talento di Giovanni Cischke, statunitense pure lui, che ha battuto in finale l’altro statunitense James Evans, confermando il dominio americano in questa categoria.
Nel TCG, Yuya Okita del Giappone ha conquistato la Divisione Junior contro lo statunitense Jose Cruz Galindo Resendiz; nella Divisione Senior è stata la Cina, con Fuguan Liao, ad aggiudicarsi il titolo, lasciando al secondo posto il brasiliano Gabriel Fernandez; nella Masters il tricolore canadese di Riley McKay ha prevalso sull’americano Justin Newdorf.
In Pokémon GO, l'indiano “Beelzeboy” ha battuto lo spagnolo “P4T0M4N”, mentre in Pokémon UNITE, il titolo è finito nelle mani del team PERÚ UNITE, che ha battuto in finalissima i giapponesi di ZETA DIVISION.
Le novità annunciate nella cerimonia di chiusura
Nella cerimonia di chiusura, le urla dei fan hanno riempito l’arena soprattutto dopo gli annunci speciali del presidente di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara.
A debuttare durante i Mondiali di San Francisco sarà PokémonXP, una sorta di fiera parallela dedicata ai fan, che affiancherà la competizione ufficiale e in cui saranno presenti attività di ogni tipo per permettere a tutti di partecipare, anche chi non è impegnato nel competitivo.
Nel mondo dei giochi, Pokémon Legends: Z‑A si prepara a rivoluzionare l’esperienza in real time: in arrivo il Z‑A Battle Club, con battaglie in tempo reale per quattro giocatori e una classifica con promozione da Z ad A che offre premi stagionali. Il gioco uscirà il 16 ottobre 2025 su Switch e Switch 2.
Guardando al futuro competitivo, Pokémon Champions sarà il nuovo titolo su cui si giocherà il VGC dal 2026: gratuito per iniziare, disponibile su Switch, Switch 2 e dispositivi mobile, e caratterizzato dal ritorno delle Mega Evoluzioni, incluso il nuovissimo Mega Dragonite, come cardine della strategia.
In Pokémon GO, il popolarissimo gioco per smartphone, è stato annunciato l’arrivo di Eternatus, un Pokémon leggendario di tipo Veleno/Drago. Si tratta di una creatura molto potente e attesa dai fan, che apparirà per la prima volta nel gioco attraverso una nuova modalità chiamata Max Battles, scontri speciali contro Pokémon di dimensioni e forza maggiori rispetto al normale.
Il debutto di Eternatus avverrà nel corso dell’evento globale chiamato Dark Skies, in programma a fine mese, e sarà legato al GO Pass: Max Finale, un pass a pagamento che darà ai giocatori la possibilità di affrontarlo e ottenerlo.
Nel TCG, è stata presentata una nuova rarità, la Mega Attack Rare, che include carte come Mega Charizard X ex, Mega Gardevoir ex, Mega Lucario ex e Mega Dragonite ex. E anche in TCG Pocket arriveranno le carte Mega Evolution, come Mega Altaria ex, Mega Gyarados ex e Mega Blaziken ex.
Il roster di Pokémon UNITE si arricchirà presto con nuovi Pokémon: Empoleon (dal 19 settembre), seguito da Dhelmise, Vaporeon e persino Groudon come boss speciale.
L’evento dell’anno per la community
“Abbiamo giocatori che vengono da 48 paesi e regioni del mondo. Tra i circa 250 mila partecipanti, sono rappresentati più di 60 nazionalità. Penso sia diventato l’evento dell’anno per la community globale. I fan hanno creato amicizie che non hanno confini grazie ai Pokémon. Anche a livello locale, ci sono molti gruppi e abbiamo notato che spesso si uniscono per arrivare insieme ad assistere ai campionati.
La mia speranza è che ognuno sia riuscito a incontrare nuove persone con cui condividere la passione per i Pokémon” commenta Chris Brown, direttore generale degli eSports per Pokémon Company.
Al centro congressi in Anaheim infatti non sono accorsi solamente i giocatori impegnati nelle competizioni ma anche migliaia di fan che hanno contribuito a creare un piccolo universo popolato delle iconiche creature tascabili, che dal 1996 non hanno mai smesso di stupire. “Non ci sono limiti generazionali nei Pokémon: c’è chi ci è cresciuto, chi li ha scoperti da grande ma la passione è la stessa” afferma Brown.
Gli eventi paralleli ai campionati
La novità assoluta di quest’anno è stato il pin rally: i partecipanti hanno ricevuto una scheda con da completare per ottenere nuove spille da scambiare con gli altri partecipanti.
Un’attività che la community, già da tempo abituata a collezionare spille, ha adorato: era sufficiente fare qualche passo con una nuova spilla bene in vista per essere fermati da altri partecipanti pronti ad offrire uno scambio.
Un’intera ala della convention è stata dedicata al card trading. Migliaia di appassionati
hanno così avuto l’opportunità di andare a caccia delle carte più rare o di quelle mancanti per rendere completo il proprio deck. Tra queste anche edizioni ricercate e valutate migliaia di dollari nel mercato Pokémon come una scatola di buste da espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (Pokémon TCG) relativa all’espansione EX Emerald, uscita nel 2005 durante l’era EX valutata 50 mila dollari; oppure una carta del Pokémon Blastoise dell’edizione Trainer Deck B valutata l’equivalente di quasi 20 mila euro.
La caccia all’articolo più esclusivo ha animato i fan che si sono divertiti anche partecipando ai firmacopie con i designer del nuovo gioco di carte collezionabili online, Pokémon TCG Pocket, agli incontri con le mascotte Pokémon o passeggiando nel museo ha ha ricostruito i primi passi del videogioco giapponese ideato da Satoshi Tajiri, dal Game Boy con Pokémon Rosso e Blu, fino alla generazione Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch.
I Mondiali, un gioco anche per non professionisti
Il passo da appassionati a giocatori professionisti nel mondo Pokémon è breve, per questo ai partecipanti è stata offerta l’opportunità di imparare a giocare grazie ai Play Lab. Assistiti dai cosiddetti Professori, esperti di Pokémon e delle regole dei tornei, anche i più inesperti hanno potuto cimentarsi negli stessi giochi dei campionati. “Una volta imparato, si puoi iniziare a giocare negli eventi fuori torneo, i side events che abbiamo organizzato durante tutto l’evento. Si gioca come ai campionati ma ci sono regole meno ferree del competitivo. Si può così sfidare qualcuno divertendosi ma senza la pressione del torneo. Siamo convinti che anche una persona che non sta cercando di diventare il miglior giocatore del mondo, magari entrerà nel competitivo per il semplice fatto che è un’opportunità per stare con i propri amici” commenta il presidente degli eSports.
©Getty
