Perché i Pokémon sono un fenomeno globale senza tempo

Ad Anaheim, in California, hanno avuto luogo i Mondiali di Pokemon, un grande raduno globale dove passione, nostalgia e comunità si intrecciano. La manifestazione annuale racconta quanto i “mostriciattoli tascabili” abbiano segnato intere generazioni. Dai primi titoli per Game Boy fino a un fenomeno mediatico che muove miliardi, Pokémon resta un universo senza tempo, capace di unire collezionismo, amicizie e spettacolo competitivo