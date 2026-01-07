L'annuario della Fondazione Mondadori rilegge la nascita e l'evoluzione di una delle collane più popolari della nostra editoria in una chiave inedita. A parlarne durante "Incipit", il programma di Sky TG24, è Giacomo Papi. L'intervista

Tredicimila o poco più: a tanto ammonta il numero dei titoli usciti negli Oscar Mondadori, una delle collane più popolari dell'editoria italiana. Gli Oscar nascevano poco più di sessant'anni fa, esordendo con un titolo importante: "Addio alle armi" di Hemingway, al costo di 350 lire, lo stesso di un biglietto del cinema. Un successo clamoroso, che è stato studiato e raccontato tante volte. Ora la Fondazione Mondadori ha deciso di analizzarlo nel suo annuario, che si intitola "365", attraverso le copertine degli Oscar, in un lavoro curato da Arianna Gorletta e Livia Satriano e accompagnato dalla prefazione di Giacomo Papi, che in questa intervista racconta la genesi e l'importanza di quell'iniziativa.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.