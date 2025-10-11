Lucca Comics 2025, tornano le Notti Horror con anteprime e ospiti

Dal 29 ottobre al 1° novembre. Tra gli eventi più attesi: Luc Besson con Dracula. L’amore perduto, l’anteprima di Ben – Rabbia animale di Johannes Roberts, la serie IT: Welcome to Derry con experience dedicata, e cult come Essi vivono di John Carpenter. In programma anche panel, ospiti e proiezioni speciali per un’edizione da brivido
Dopo il grande successo della scorsa edizione, le “Notti Horror” tornano protagoniste a Lucca Comics & Games 2025 all’interno dell’Area Movie a cura di QMI. Dal 29 ottobre al 1° novembre, i fan del brivido troveranno un palinsesto ricco di anteprime nazionali, proiezioni speciali, classici restaurati e incontri con registi, critici e ospiti d’eccezione, per un programma che conferma l’appuntamento come uno dei più attesi dagli amanti del genere.
Pennywise invade Lucca
Spazio anche al mito di Pennywise: Sky e NOW porteranno in città la nuova serie IT: Welcome To Derry, con la proiezione dei due film di Andy Muschietti e l’anteprima mondiale del secondo episodio della serie HBO. Per tutta la durata della manifestazione, in Piazzale Verdi sarà possibile salire sul Derry Bus, un’experience immersiva e spaventosa per rivivere l’incubo della cittadina del Maine.
Horror al femminile e body horror
Per la notte di Halloween sarà proiettato The Ugly Stepsister di Emilie Blichfeldt, rilettura dark della fiaba di Cenerentola vista dalla sorellastra. Arriva anche The Substance, body horror provocatorio sull’ossessione per la bellezza e il corpo femminile, distribuito in Italia da I Wonder Pictures.
Luc Besson presenta il suo Dracula
L’ospite più atteso è Luc Besson, che terrà una masterclass sul suo cinema e presenterà al pubblico Dracula. L’amore perduto, in sala dal 30 ottobre con Lucky Red, accompagnato da Matilda De Angelis, tra le protagoniste del film.
Anteprime da brividi
In anteprima nazionale arriverà Ben – Rabbia animale, il nuovo horror di Johannes Roberts, scritto con Ernest Riera e prodotto da Paramount Pictures. Un survival che promette tensione crescente fino all’ultimo respiro
I classici di Carpenter e Ferrara
Le Notti Horror renderanno omaggio anche ai maestri del genere. Minerva Pictures presenta la proiezione evento di Essi vivono (1988) di John Carpenter, restaurato in 4K e in arrivo nelle sale nel 2026. Con Digital United Studios saranno riproposti The Addiction – Vampiri a New York di Abel Ferrara, nel trentennale, e Monster on a Plane di Ezra Tsegaye.