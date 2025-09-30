It: Welcome to Derry sbarca a Lucca Comics & Games

Arriva in Italia la serie che aggiorna il mito del terrificante clown nato dalla penna di Stephen King ed espande l’universo cinematografico di Andy Muschietti. Tre giorni di proiezioni speciali con i film IT e IT – Capitolo due, e l’anteprima della serie HBO Original e Sky Exclusive. E alle porte della città, un’esperienza immersiva “da paura”: il Derry Bus

Sky e NOW sbarcano al Lucca Comics & Games con It: Welcome to Derry, la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive che espande l’universo dei celebri blockbuster diretti da Andy Muschietti, dando agli appassionati la possibilità di vivere da protagonisti il mito dell’horror che, da quasi quarant’anni, continua a spaventare e affascinare milioni di fan in tutto il mondo. Tra i titoli più attesi della stagione, la serie andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 27 ottobre.

Dal capolavoro di Stephen King Nato dalla penna di Stephen King nel 1986, IT ha conquistato generazioni di lettori con il suo intreccio tra l’innocenza dell’infanzia e il terrore più profondo incarnato dall’iconico clown Pennywise. Trasformato in un fenomeno culturale mondiale, il romanzo ha ispirato miniserie, film e merchandising, consolidando il mito della città di Derry come uno dei luoghi più inquietanti della narrativa horror.

I due film di Andy Muschietti Sul grande schermo, i due film diretti da Andy Muschietti (IT, 2017 e IT – Capitolo due, 2019) hanno ottenuto uno straordinario successo di pubblico e critica, riportando in vita la storia di King con una versione moderna, intensa e visivamente potente. Leggi anche It: Welcome to Derry, la serie su Sky dal 27 ottobre

La programmazione a Lucca Comics & Games Per celebrare il debutto della serie, la città di Lucca si trasformerà per tre giorni – dal 30 ottobre al 1° novembre – nella capitale dell’horror con un programma di proiezioni speciali che accompagneranno il pubblico attraverso l’intero universo di Pennywise. Si inizia il 30 ottobre alle ore 20.00 al Cinema Centrale con IT, per proseguire il 31 ottobre allo stesso orario e nello stesso luogo con IT – Capitolo due e concludere il 1° novembre alle ore 19.00 al Cinema Astra con i primi due episodi di IT: Welcome to Derry, di cui il secondo in anteprima mondiale. Ma alle porte della città, una terrificante esperienza immersiva attende fan e curiosi già dal 29 ottobre (fino al 2 novembre). In Piazzale Verdi stazionerà infatti, per l’intera durata del Lucca Comics & Games, il Derry Bus: un classico autobus scolastico americano trasformato in set scenografico pronto ad accogliere i tanti fan e curiosi in un viaggio all’interno dell’universo di IT: palloncini rossi sospesi, luci lampeggianti, poster di bambini scomparsi e altri dettagli renderanno l’atmosfera indimenticabile e ne faranno una photo-opportunity assolutamente… “da paura”.

La serie tv Ispirata al mondo di Stephen King ed estensione della visione cinematografica di Andy Muschietti,It: Welcome to Derry presenta una storia di paura, amicizia e coraggio. La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto. Leggi anche IT: Welcome to Derry, il trailer della serie HBO e Sky Esclusive