It: Welcome to Derry, la serie su Sky dal 27 ottobre

A dirigere gran parte degli episodi della serie è Andy Muschietti, regista anche dell'ultimo adattamento cinematografico del romanzo, di cui questa serie è spin-off. Muschietti sviluppa la serie insieme a Barbara Muschietti (It, It – Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It – Capitolo due, Wonder Woman, Argylle). La serie arriva in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Ambientata nell'universo di IT di Stephen King, la serie It: Welcome to Derry espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi It (2017) e It – Capitolo due (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia.

La serie è prodotta da HBO e Warner Bros. Television. Gli executive producer sono Andy e Barbara Muschietti (con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin. Jason Fuchs, autore della sceneggiatura del primo episodio, e Brad Caleb Kane sono anche gli showrunner del progetto.