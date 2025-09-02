It: Welcome to Derry, la serie su Sky dal 27 ottobre

La serie tratta dal romanzo di Stephen King sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. In contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti
Arriverà su Sky il 27 ottobre, in contemporanea con la messa in onda americana, il primo episodio di It: Welcome to Derry, l’attesissima serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, basata sul romanzo best seller It, pubblicato nel 1986, del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King.
A dirigere gran parte degli episodi della serie è Andy Muschietti, regista anche dell'ultimo adattamento cinematografico del romanzo, di cui questa serie è spin-off. Muschietti sviluppa la serie insieme a Barbara Muschietti (It, It – Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It – Capitolo due, Wonder Woman, Argylle). La serie arriva in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Dietro le quinte: regia e sviluppo
Ambientata nell'universo di IT di Stephen King, la serie It: Welcome to Derry espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi It (2017) e It – Capitolo due (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia.
Produzione e cast
La serie è prodotta da HBO e Warner Bros. Television. Gli executive producer sono Andy e Barbara Muschietti (con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin. Jason Fuchs, autore della sceneggiatura del primo episodio, e Brad Caleb Kane sono anche gli showrunner del progetto. Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.