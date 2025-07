It: Welcome to Derry, la teaser art della serie HBO

La serie tratta dal capolavoro di Stephen King e diretta in gran parte da Andy Muschietti arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a ottobre

HBO ha svelato durante un evento del San Diego Comic Con la teaser art di It: Welcome to Derry, la nuova serie drammatica targata HBO, Sky Exclusive e Warner Bros. Television basata sul romanzo bestseller del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King.

La serie, diretta in gran parte da Andy Muschietti e da lui sviluppata per la TV insieme a Barbara Muschietti (It, It – Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It – Capitolo due, Wonder Woman, Argylle), debutta in ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Ambientata nell'universo di It di Stephen King, la serie It: Welcome to Derry espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi It (2017) e It – Capitolo due (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia.