La nona arte al centro di Lucca Comics & Games: date e appuntamenti

Per cinque giorni, dal 29 ottobre al 2 novembre, a Lucca con oltre 90 editori italiani e internazionali, sono attesi migliaia di visitatori. Tra giochi da tavolo e di ruolo, cosplayer, film e saghe imperdibili, videogiochi e mostre d'arte ascolta articolo

Dal 29 ottobre al 2 novembre l'imperdibile appuntamento annuale al Lucca Comics & Games. Per cinque giorni, il meglio della produzione del fumetto mondiale, editori italiani e internazionali, antemprime e variant esclusive, edizioni speciali e centinaia di incontri imperdibili. L’area Comics è il cuore dell’esperienza dei visitatori nel centro della città, con le proposte di oltre 90 editori italiani e internazionali. Oltre al padiglione Napoleone e ai padiglioni monografici nelle piazze e sui baluardi delle mura cittadine, il fumetto sarà protagonista di Piazza del Giglio con la Golden Alley dedicata al collezionismo, alle grandi gallerie d’arte e agli spazi personali di artisti pronti a realizzare commission o a vendere le loro tavole originali.

Segni d'oriente Anche in questa edizione Lucca Comics & Games offrirà al suo pubblico un incredibile parterre di autori e autrici provenienti da ben quattro Paesi asiatici, valorizzando grandi autori e nuove proposte della migliore produzione manga, manhwa e manhua. In Italia per la prima volta il Sensei Tetsuo Hara (in collaborazione con Panini e Coamix Inc.) e gli autori di Gachiakuta Kei Urana e Hideyoshi Andou (in collaborazione con Star Comics e Crunchyroll). E ancora. J-POP Manga che porterà Takashi Murakami (autore del best seller Il cane che guarda le stelle già vincitore ai Lucca Comics Awards 2016). Coconino, invece, sceglie ancora una volta un’autrice raffinata e impegnata su temi chiave come il ruolo della donna nella società, Yamaji Ebine. Doppietta poi per Hikari / 001 Edizioni che, oltre all’autore di Cacciatori di cadaveri Hosui Yamazaki - per la prima volta in Italia -, dopo lo straordinario successo della scorsa edizione riporta a Lucca Miyako Cojima. Due graditi ritorni anche per Hollow Press: oltre a Shintaro Kago, maestro giapponese dell’ero-guro, riporterà a Lucca Asagi Yaenaga. E per finire la carrellata di mangaka, In Your Face Comix, editore indipendente per la prima volta a Lucca, sceglie di portare al pubblico italiano Jun Hayami, leggendario maestro giapponese del gekiga estremo. Il viaggio alla scoperta del fumetto asiatico si sposta in Corea: gli annunci di Byeonduck (J-POP Manga) e di Kwang Jin (Jundo) hanno fatto entusiasmare i fan, ora pronti ad accogliere anche l’autrice del manhwa storico Whale Star Na Yoonhee (Renoir/Gaijin). Anche la Cina continua a regalare al pubblico grandi sorprese, come i già annunciati autori e autrici di Jundo Wen Yuan, Yuchi Jinze e Liang Azha. Da Taiwa, grazie alla collaborazione con Taiwan Comics, altri quattro ospiti sono pronti a conoscere il pubblico italiano: AAA-Bao e YAYA (con i loro titoli allo stand Toshokan), ZHOU Jianxin e YU Peiyun (con la loro opera allo stand Bao Publishing) e LIU Chien-Fan.

Lucca gira intorno al mondo: gli ospiti attesi Tra grandi ritorni e prime volte in Italia, anche quest'anno una selezione di grandi nomi del fumetto internazionale. Nell’anno del French Kiss, non potevano mancare i grandi ospiti d’Oltralpe tra cui - oltre all’autrice del poster Rébecca Dautremer - gli autori in mostra Edmond Baudoin (Comicon Edizioni), Alfred (Bao Publishing) e Jérémie Almanza (Tunué). E ancora David B. (Coconino), Sylvain Repos (ReNoir Comics), Julien Blondel e Shonen (autori di Dark Souls a Lucca con Edizioni BD, Marion Besançon e Patrick Lacan (Tunué); Cab e Tibo (Manga Issho); Štěpánka Jislová (Eris Edizioni) dalla Repubblica Ceca; dalla Germania Max Straub e Gin Zarbo (Manga Issho); dalla Spagna Alfonso Font (Sergio Bonelli Editore), Sandra Banegas "Inthegras" (Manga Issho), Oscar Martín (ReNoir Comics), Jordi Lafebre (Bao Publishing); i britannici Dave McKean (Comicon), Kengo Kurimoto (il Castoro), Simon Bisley (Mirage Comics) e Charlie Adlard (saldaPress); Jagoda Czarnowska (Hollow Press) dalla Polonia e - a cavallo tra due continenti - con Stepan Razorёnov (Hollow Presso) si arriva fino in Russia. Il viaggio continua! Prima in Libano con Mazen Kerbaj (Coconino) e poi fino al Sud America: dal Brasile Bilquis Evely e Matheus Lopes (Bao Publishing) e Guilherme Petreca (Toshokan); dall’Argentina Oscar Grillo (Tora Edizioni) e, con Sergio Bonelli editore, Enrique Breccia, Carlos Gomez e Horacio Altuna; dalla Colombia Jago Dibuja. E con Lee Lai (Coconino) arriviamo fino in Australia… anche se ora vive in Canada, Paese da cui arrivano anche Joshua Barkman (Gigaciao), Chip Zdarsky (Panini), Tony Valente (J-POP Manga) e il franco-canadese Niko Henrichon e Guy Delisle (Rizzoli Lizard). I continenti si uniscono grazie a Ram V (dall’India) e Filipe Andrade (dal Portogallo) in un connubio fumettistico targato Edizioni BD. Non mancano chiaramente i grandi nomi direttamente dagli Stati Uniti: Kevin Eastman (Mirage Comics), John Romita JR (Mirage Comics), Darick Robertson (Mirage Comics), Dan Jurgens (Panini), Tyler Crook (ReNoir Comics), Jason Howard (saldaPress), Brian K. Vaughan (Bao Publishing), Peter Kuper (Tunué).

15 anni dell'area movie di QMI L’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, torna per l’edizione 2025 confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione dedicato al cinema, alla serialità e all’entertainment. Quest’anno l’Area Movie raggiunge un traguardo significativo: 15 anni di attività. Per celebrare questo importante anniversario proporrà un calendario ricco e variegato, capace di coinvolgere e soddisfare il pubblico di ogni età. Oltre alle grandi anteprime di film e serie TV, il programma sarà arricchito da incontri con ospiti nazionali e internazionali, talk esclusivi, proiezioni speciali e sorprese per tutti gli appassionati. Tra gli appuntamenti più attesi. Sky e NOW portano a Lucca IT: Welcome To Derry, la nuova serie che espande il mondo dei blockbuster di Andy Muschietti e aggiorna il mito dell’iconico (e altrettanto terrificante) clown danzante, Pennywise, su Sky e in streaming NOW in esclusiva per l’Italia dal 27 ottobre. Lo fanno con la proiezione, il 30 e il 31 ottobre e l’1 novembre, di IT e IT Capitolo due, nonché, l’ultima sera, del primo episodio dell’attesissima serie HBO e di un’anteprima mondiale del secondo. Netflix ha scelto Lucca Comics & Games per celebrare l'ultima, attesissima stagione di Stranger Things, in arrivo su Netflix dal 27 novembre (Volume 1), dal 26 dicembre (Volume 2) e dall’1 gennaio (Episodio finale) con una serie di appuntamenti imperdibili. Quartier generale e cuore pulsante sarà Piazza San Michele con il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Stranger Things (dove sarà disponibile la Collezione Esclusiva Stranger Things Lucca 2025), in cui i fan potranno letteralmente immergersi nelle iconiche atmosfere della serie. Il 31 ottobre ai festeggiamenti si uniranno anche Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp insieme ai creatori della serie: Matt e Ross Duffer che incontreranno i fan e con loro ripercorreranno le grandi emozioni che Stranger Things è stata capace di trasmettere ad intere generazioni. Anche quest’anno Prime Video sarà tra i protagonisti di Lucca Comics & Games 2025 con eventi dedicati ai due attesissimi titoli in arrivo a ottobre: la prima stagione di The Traitors Italia, versione italiana del reality show psicologico premiato ai BAFTA e agli Emmy e in uscita dal 30 ottobre, e la seconda stagione di Hazbin Hotel, la dark comedy animata dal successo inarrestabile che debutta il 29 ottobre. E ancora. The Walt Disney Company Italia torna a Lucca con numerosi titoli e attività tra cui due nuovi anime. Si parte mercoledì 29 ottobre presso il Cinema Astra con Disney Twisted-Wonderland: La serie animata. Oltre alla proiezione del primo episodio, che debutterà lo stesso giorno su D+, il pubblico potrà vedere in anteprima anche il secondo episodio previsto sulla piattaforma il 5 novembre. A 40 anni dall’esordio del celebre manga, Cat’s Eye - Occhi di Gatto torna con una nuovissima serie animata. Lucky Red sarà tra i protagonisti dell’Area Movie 2025 con tre appuntamenti di grande rilievo. Per gli amanti del brivido, nel giorno di apertura della manifestazione porterà a Lucca Dracula. L’amore perduto, il nuovo film di Luc Besson. Il regista, protagonista di una masterclass dedicata al suo cinema, presenterà il film al pubblico insieme a una delle protagoniste, Matilda De Angelis. Imperdibile per gli appassionati di animazione sarà l’anteprima di Angel’s Egg di Mamoru Oshii, grande classico dell’animazione giapponese del 1985, che arriva per la prima volta nei cinema italiani grazie a Lucky Red. E tanto altro ancora.

Il gioco da tavolo e di ruolo L’area Games di Lucca Comics & Games si conferma uno dei fulcri del festival. Nel Padiglione Carducci, vero e proprio epicentro delle attività, troveranno spazio tutti i principali editori di giochi da tavolo, di ruolo e di carte collezionabili, per un'offerta rivolta sia agli hardcore sia ai casual gamer, con un occhio particolare alle famiglie. Non mancheranno anteprime attesissime, ospiti di rilievo e celebrazioni che attraversano la storia del gioco, dai 50 anni di Games Workshop ai 40 anni della “scatola rossa”. Chiudono il cerchio il mondo della miniatura, del wargame e dell'arte fantasy con le performance di arte dal vivo. Accanto agli stand, dimostrazioni all’interno del Lucca Games Cafè, spazio di 660 mq con oltre 70 tavoli di gioco. Villa Bottini e gli altri spazi cittadini ospiteranno LARP, incontri e performance dal vivo, mentre la collaborazione con la Scuola IMT porterà nuovamente la ricerca e la cultura accademica al cuore del festival. Come sempre, oltre all’incredibile offerta in termini di prodotto, saranno tantissimi gli artisti presenti al Festival. Seb McKinnon che ha illustrato più di 100 carte di Magic: The Gathering sarà presente grazie alla collaborazione con Dungeon Street, insieme a Marta Nael, Justine Jones e Domenico Cava. Greg Staples, artista molto conosciuto nel mondo dell'illustrazione ludica ma che da sempre spazia tra questa, il fumetto e la concept art, torna al festival in collaborazione con Legacy Distribution, insieme a Alex Briclot e Magali Villeneuve. Saranno presenti anche Tyler Jacobson, uno degli artisti di punta per la 5ª Edizione Dungeons & Dragons; Jesper Ejsing, tra gli illustratori più prolifici e riconoscibili di Magic: The Gathering; la pluripremiata illustratrice e designer Echo Chernik celebre per le sue opere che ricordano l’Art Nouveau; lo statunitense Nigel Sade che porterà a Lucca la la sua arte eclettica e concettuale e Ciruelo, considerato un'autorità mondiale nella rappresentazione dei draghi con il suo El Libro del Dragón pubblicato in otto lingue. Fra gli italiani Dany Orizio, presente con Arcana, conosciuto a livello mondiale per le sue illustrazioni fantasy dettagliate, che spaziano dal grottesco al drammatico e Alberto Dal Lago, ospite dello stand di Raven Distribution, illustratore, pittore e concept artist italiano, esponente del mondo fantasy e del gaming a livello internazionale. Non può mancare naturalmente Karl Kopinski, figura di spicco nel campo dell'illustrazione grazie al suo stile che combina una profonda comprensione delle tecniche classiche di pittura, ispirate a maestri come Rembrandt e Caravaggio, con un approccio moderno al fantasy.

Palcoscenico dell'arte cosplay Saranno circa 80 gli eventi dedicati al mondo cosplay, tra raduni, parate, quiz, giochi con il pubblico, teatro di strada, contest, premi e photoshooting. Il tutto nelle aree pubbliche, tra strade e piazze, ma il vero quartier generale e punto di ritrovo sarà ancora una volta il Giardino degli Osservanti, il community village per antonomasia. È al Giardino degli Osservanti che si ritroveranno per tutti e cinque i giorni della manifestazione decine di espositori tra cui diverse associazioni italiane quali Harry Potter Revelio, Avengers Infinity, Terra di Mezzo Cosplayers, GOT Winds of Winter, Steampunk e Star Wars Florence Knights, sarà possibile acquistare presso gli stand commerciali, ma soprattutto assistere a spettacoli e live show, partecipare a giochi per il pubblico e vedere da vicino l’arrivo alla partenza delle parate cosplay che sfileranno nel centro storico. Impossibile non citare il grande raduno della community per l’arrivo a Lucca del grande Maestro Kojima per la tappa italiana del World Strand Tour II. I cosplayer dedicati al mondo Kojima si troveranno in Piazza San Michele sabato 1° novembre. Quest'anno il mondo dei cosplay non poteva non rendere omaggio a Lady Oscar: sempre sabato 1° novembre si svolgerà la parata dedicata all’eroina manga di Riyoko Ikeda e protagonista del cartone animato cult giapponese, parata a cui parteciperà anche il consolato francese. Ospite d’onore della parata, in sella al suo cavallo, la stessa Lady Oscar, che cavalcherà all’interno del corteo. E ancora. Spazio anche all’universo di Guerre Stellari con una doppia sfilata, la prima organizzata per sabato 1° novembre. Poi ancora il corteo a tema Harry Potter e quello dedicato agli Avengers, con tutti i protagonisti dei supereroi Marvel. Infine grande attesa per i momenti dedicati alle serie, come quello per Il Trono di Spade, e il grande raduno organizzato da Terra di Mezzo Cosplayers dedicato a J. R. R. Tolkien, con tutti i figuranti della Terra di Mezzo, in corteo per le strade di Lucca guidate da un Cavaliere a cavallo, oltre ai giochi a tema previsti nel Giardino degli Osservanti. Travolgente sarà anche la parata dedicata a One Piece, grazie alla ciurma della Bink’s Family, che come sempre coinvolgerà fan e curiosi con la loro simpatia. Doppio appuntamento con il K-Pop: si comincia giovedì 30 ottobre per il ritrovo della K-Pop Exorcist/Demon Hunter Community in Piazza San Michele.

Il videogioco tra Pixel, innovazione e World Tour Dagli incontri con leggendari game creator ad anteprime esclusive e aree tematiche, l'evento celebra lo sfaccettato mondo dei videogames. Saranno presenti a Lucca: Hideo Kojima per la tappa conclusiva del DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2; Keiichirō Toyama, mente creativa dietro iconici titoli come Silent Hill (1999, Konami), la serie Siren (2003–SIE) e la serie Gravity Rush; Per la prima volta, il fondatore e sviluppatore del titolo di culto Vampire Survivors, Luca Galante. Oltre a Yoko Shimomura, il leggendario artista e game director Takeyasu Sawaki (Devil May Cry, Okami) celebrerà Vampire Survivor nell’Area Performance e incontrerà i fan un saluto e una firma. E ancora. PQube, publisher storico e amatissimo dai fan, e Clear River Games, giovane marchio emergente con una forte identità legata al mondo limited e in stretta collaborazione con Limited Run Games. John Romero, il "padre degli sparatutto in prima persona", co-creatore di capolavori che hanno fatto la storia dei videogiochi, come DOOM, Quake e Wolfenstein 3D, ripercorrerà la propria carriera in un panel dedicato al pubblico di Lucca e terrà un’esclusiva masterclass sullo sviluppo dei videogiochi.

Grandi saghe e best seller d'esordio Trovata la sua collocazione in piazza San Martino, all’interno dell’omonimo padiglione, l’area dedicata alla Narrativa fantastica torna anche nel 2025 con grandi ospiti internazionali e progetti speciali che vedono al centro la città di Lucca. Dopo i già annunciati Rick Riordan, Cassandra Clare, Holly Black e Glenn Cooper, si torna a guardare alla grande narrativa internazionale con le collaborazioni con espositori come Audible, Longanesi, Fazi Editore e Il Castoro OFF, che portano a Lucca Comics & Games le loro novità editoriali. Ospite speciale della collaborazione tra Audible e Mercurio Books, sarà presente a Lucca Comics & Games l’autore bestseller Matt Dinniman. Dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini all’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca, sono tanti gli appuntamenti imperdibili per gli amanti della narrativa e della fantasy presenti al festival. L’autore e creatore di Percy Jackson Rick Riordan aspetta tutti gli appassionati venerdì 31 ottobre alle ore 10:30 presso il Teatro del Giglio Giacomo Puccini per parlare della saga che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Sempre a Teatro, giovedì 30 ottobre alle ore 13 si potrà scoprire Le chiavi del Cosmo con Glenn Cooper e Leonardo Patrignani che esploreranno il nuovo romanzo dello scrittore de La biblioteca dei morti. Cooper sarà anche al Cinema Moderno sabato 1° novembre alle ore 10 per parlare di tecniche di scrittura con l’autore e insegnante di scrittura Francesco Trento. Appuntamento giovedì 30 ottobre alle ore 14:30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini anche per i fan di Cassandra Clare e Holly Black, che potranno vedere le due autrici raccontarsi insieme nella loro pluriannuale amicizia che dieci anni orsono le portò a pubblicare la saga a quattro mani Magisterium. Ma gli appuntamenti non sono finiti qui: Holly Black aspetta tutti i fan giovedì 30 ottobre alle ore 11 presso l’Auditorium San Francesco per parlare delle sue ultime pubblicazioni con Mondadori, mentre Cassandra Clare presenterà il secondo libro della saga Le cronache di Castellane venerdì 31 ottobre alle ore 13 presso l’Auditorium San Romano.

Anche la musica al centro del Lucca Comics & Games La grande musica di Lucca Comics & Games torna ad animare il Centro Storico con un parterre eccezionale di ospiti italiani e internazionali e tante coinvolgenti novità. A tutti gli effetti, un nuovo modo di vivere la musica che accompagnerà il pubblico durante i cinque giorni del festival. A Lucca Comics & Games la musica si fonde con il fumetto, il gioco, il cinema, il teatro per creare un ensemble unico con un mix irripetibile tra storia, presente e futuro. Il 29 ottobre, l’esclusivo party di apertura sarà affidato a Étienne De Crecy, il pioniere dell’elettronica d’Oltralpe, e a Venin Carmin astro nascente della coldwave europea. Andrea Rock, frontman dell’Area Music di Lucca Comics & Games, firma la playlist che sarà trasmessa in filodiffusione nelle piazze e nei padiglioni del festival. Il 29 torna a Lucca per il terzo anno consecutivo Max Pezzali, che presenterà in anteprima il quinto comic book, realizzato insieme a Roberto Recchioni, in un incontro in Auditorium San Francesco. Universal Music invece porta Omar Pedrini, tra i protagonisti più amati e scintilla che ha dato vita a uno dei concerti più iconici dell’edizione 2024. Dopo aver annunciato il ritorno ai concerti live nella prossima estate, il 31 ottobre esce Orbit Orbit il nuovo disco di Caparezza che sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2025. Tra le novita di quest’anno, oltre al palco al Giardino degli Osservanti che ha infiammato il Community Village nel 2024, anche Piazzale Verdi ospiterà un nuovo palco su cui si alterneranno performance live, dj set travolgenti e concerti a ritmo di rock. E infine. - Il palco del Teatro del Giglio si conferma la casa dei grandi spettacoli musicali di Lucca Comics & Games 2025. Ad aprire la programmazione, troviamo il concerto della Poncle live Orchestra che avrà come ospite speciale Yoko Shimomura, compositrice delle colonne di Kingdom Hearts, Street Fighter 2, Super Mario RPG, Final Fantasy 15.

La nona arte in mostra IL PALAIS DE FRANCE: TRE MOSTRE, TRE SGUARDI SUL FUMETTO D'OLTRALPE L’HEXAGONE - LA BD E ALTRE RIVOLUZIONI (a cura di Luca Raffaelli) La già annunciata mostra Hexagone racconta gli effetti di una rivoluzione fondamentale per la storia del fumetto. Curata da Luca Raffaelli con il co-curatore Donato Larotonda e in collaborazione con la galleria Huberty & Breyne, accompagna il pubblico a scoprire le tavole di dodici autori e autrici francesi che hanno profondamente cambiato il fumetto, il suo senso e anche il metodo di lavoro, chiedendo ai loro lettori uno scambio di emozioni personali profonde e cambiando così le sorti del fumetto non solo europeo. Ed è così che alla Fondazione Banca del Monte che vengono riuniti dodici grandi maestri del fumetto figli di una rivoluzione d’autore: Claire Bretécher, Moebius, Georges Wolinski, Philippe Druillet, Edmond Baudoin, Marcel Gotlib, Chantal Montellier, François Boucq, Reiser, Tardi, Baru, Florence Cestac. ALFRED – VIAGGIO IN ITALIA (a cura di Mauro Bruni e Michele Foschini) La mostra dedicata ad Alfred (nome d’arte di Lionel Papagalli) celebra il talento visionario di uno dei più raffinati narratori del fumetto contemporaneo francese. Attraverso tavole originali e materiali d’archivio, il percorso espositivo racconta l’intenso dialogo artistico tra Francia e Italia che prende forma nei suoi libri pubblicati in Italia da Bao Publishing, tra cui il pluripremiato Come prima, il suggestivo Maltempo e l’intimo Senso. Una "trilogia italiana" in cui le atmosfere mediterranee, i paesaggi urbani e naturali del Belpaese diventano terreno fertile per storie che intrecciano memoria e identità, legami familiari e fragilità umane, desideri e silenzi. Il segno e il colore di Alfred trasformano questi mondi in esperienze emotive profonde, capaci di oltrepassare i confini geografici e culturali. LES ENFANTS? TERRIBLES! (a cura di Sarah Genovese e Francesco Morgando) Questa mostra prova a raccontare tre protagonisti fuori dagli schemi, capaci di rompere le regole, affrontare avventure, sfidare la normalità con ironia, coraggio e immaginazione. Si muovono in atmosfere diverse, vivono vite diverse. Eppure, sono senza dubbio… “enfants terribiles” in tanti modi inaspettati. Dall’asino/bambino più famoso del fumetto per ragazzi. Ariol scritto da Emmanuel Guibert e disegnato da Marc Boutavant, alla Mitica Astrid, nata dalla penna dell’autore e cartoonist Fabrice Parme. E ancora. Greenwood, una serie creata e ideata da Barbara Canepa, scritta da Barbara Canepa con Anaïs Halard. Una mostra che è un piccolo inventario di personaggi: le bambine e i bambini potranno divertirsi, fare un viaggio dall’altra parte delle Alpi e scoprirsi simili ad Astrid, Vanilla o Ariol.

Self area, tra autoproduzioni e fumetto underground La Self Area torna per il quarto anno consecutivo nella suggestiva cornice della Biblioteca Civica Agorà, proprio accanto alla Chiesa dei Servi, uno spazio a ingresso gratuito dedicato interamente al mondo delle piccole realtà di produttori indipendenti, forti delle loro espressioni artistiche. Anche quest’anno, sia prima che durante il festival, si terrà il ciclo di incontri Self Area Go, anch’essi sempre a ingresso libero e gratuito, in cui si esploreranno tutte le molteplici sfaccettature del mondo dell’autoproduzione, ospitati nella adiacente Chiesetta dell’Agorà. Nel chiostro interno della biblioteca saranno presenti 33 collettivi e realtà indipendenti: Acid Free, Amianto Comics, Associazione Culturale "BlackBoard Autoproduzioni", Associazione Culturale Cyrano Factory Comics, Associazione Culturale Mammaiuto, Associazione Trincea Ibiza, Astrotorchia, Attaccapanni Press, Bad Moon Rising Production, Bangarang e tanti altri. Nella sala grande saranno presenti varie realtà editoriali e artistiche, quali l’Associazione Tuono Pettinato, la Libreria Indipendente Inuit e le portfolio review organizzate da Autori di Immagini. Si aggiungono quest’anno il progetto sperimentale Situationshit e l’associazione di artisti locali Lucca Gulp. Presente per la seconda edizione la mostra dedicata al volume vincitore del Premio Self 2024, quest’anno ad opera di Storiebrute, anche autori del poster 2025 della Self Area. Per scoprire il vincitore dell’edizione 2025, a cui andrà l’onore della prossima mostra ed uno stand gratuito offerto da Lucca Comics & Games, l’appuntamento è per il 30/10 con la serata di premiazione al Teatro del Giglio.

Tra i continenti: i primi 10 appuntamenti imperdibili I primi dieci incontri del programma culturale da segnare in calendario: KEVIN EASTMAN . Maxi showcase: mercoledì 29 ottobre, 13:00-14:00 - San Romano

. Maxi showcase: mercoledì 29 ottobre, 13:00-14:00 - San Romano JOHN ROMITA JR . Maxi Showcase: giovedì 30 ottobre, ore 15-16 - San Romano

. Maxi Showcase: giovedì 30 ottobre, ore 15-16 - San Romano SIO, LORRO E NICK . Power Pizza Podcast Live: giovedì 30 ottobre, 16:00-17:00, Auditorium San Francesco

. Power Pizza Podcast Live: giovedì 30 ottobre, 16:00-17:00, Auditorium San Francesco GIPI . Tomodachi Press e Gipi per la collana Masterpiece Card: giovedì 30 ottobre, 17:30-18:30, Auditorium San Francesco

. Tomodachi Press e Gipi per la collana Masterpiece Card: giovedì 30 ottobre, 17:30-18:30, Auditorium San Francesco JOSHUA BARKMAN . Showcase False Knees: venerdì 31 ottobre, 16:00-17:00 - Sala Tobino

. Showcase False Knees: venerdì 31 ottobre, 16:00-17:00 - Sala Tobino TETSUO HARA Career Panel & Showcase: venerdì 31 ottobre, 11:00-12:30 - San Romano (il Sensei incontrerà il pubblico anche la mattina di sabato 1 e domenica 2 novembre)

Career Panel & Showcase: venerdì 31 ottobre, 11:00-12:30 - San Romano (il Sensei incontrerà il pubblico anche la mattina di sabato 1 e domenica 2 novembre) PETER KUPER . Il mondo di Insectopolis, dal fumetto alla realtà. Live drawing con l’autore affiancato dal gruppo Il magico mondo degli insetti: sabato 1 novembre, 14:30-15:30, Sala Tobino

. Il mondo di Insectopolis, dal fumetto alla realtà. Live drawing con l’autore affiancato dal gruppo Il magico mondo degli insetti: sabato 1 novembre, 14:30-15:30, Sala Tobino BYEONDUCK . Maxi showcase: sabato 1 novembre, 12:30-13:30 - San Romano

. Maxi showcase: sabato 1 novembre, 12:30-13:30 - San Romano PEPPE. Showcase dedicato al nuovo manga Endo: sabato 1 novembre, ore 17.30-18.30 - Sala Tobino

Showcase dedicato al nuovo manga Endo: sabato 1 novembre, ore 17.30-18.30 - Sala Tobino KENGO KURIMOTO CON MARION BESANÇON E PATRICK LACAN. La foresta dentro: showcase con disegno dal vivo: domenica 2 novembre, 10:00-11:00 - Sala Tobino