Satoshi Tajiri, la storia del creatore dei Pokémon in un manga

Il 27 febbraio del 1996 uscivano in Giappone Pokémon Rosso e Pokémon Blu, due titoli che avrebbero cambiato per sempre la storia dei videogame, rivoluzionando l’esperienza di gaming fino a quel momento e segnando una intera generazione. Quei due giochi che permettevano ai ragazzi di cercare, collezionare, scambiarsi e far combattere tra loro su Gameboy dei piccoli adorabili mostriciattoli che avrebbero raggiunto di lì a poco una straordinaria popolarità mondiale, hanno in realtà una lunga storia, fatta di idee pionieristiche, incontri fortunati, passione e dedizione totale.

La storia dell'uomo che inventò i Pokémon Quella dei Pokémon è, innanzitutto, la storia del loro ideatore e autore Satoshi Tajiri, raccontata in Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon, manga in volume unico con i testi di Hiroyuki Kikuta e i disegni di Akira Tanaka, portato in Italia da J-Pop Manga (159 pagine, 10 euro) e in uscita il 10 febbraio. Tajiri viene raccontato e si racconta a partire dall’infanzia in una famiglia della borghesia giapponese, proseguendo con un rapido excursus attraverso l’adolescenza, la scoperta dei videogame e la decisione di lanciarsi in quel mondo, in maniera indipendente e pionieristica.

Da dove nasce l'idea Sono due gli elementi dell’infanzia e adolescenza di Tajiri che hanno permesso la creazione di Pokémon. Il primo è la passione infantile per gli insetti e in particolar modo per i cervi volanti, a cui il piccolo Satoshi dedicava lunghe ore di ricerca e studio per perfezionarne la cattura e collazionarli, sforzandosi anche di farli vivere il più a lungo possibile. Il secondo è la scoperta, in una sala giochi locale, di Space Invaders e del mondo dei videogame arcade. Una passione totalizzante, a cui si dedicò con un impegno non inferiore a quello riservato agli insetti, e che lo portò a sviluppare presto la volontà di entrare nell’industria creativa dei videogame.

L'ingresso nell'industria Dopo essersi diplomato e aver seguito un corso in elettronica e informatica al Tokyo National College of Technology, Tajiri entrò nel mondo dei videogiochi dapprima attraverso la pubblicazione di una rivista specializzata, Game Freak, che successivamente avrebbe trasformato con lo stesso gruppo di amici in una software house omonima. Partiti con un budget ridottissimo e completamente autodidatti, Tajiri e i suoi collaboratori riuscirono a entrare nell’industria del gaming attraverso la porta principale apertagli da Nintendo e, dopo un lungo lavoro, a realizzare e mettere in commercio il videogame che gli avrebbe dato la popolarità assoluta.

Un'opera semplice che punta sulle emozioni Il manga racconta la vicenda in maniera leggera, con un approccio e un linguaggio pensati appositamente per un pubblico giovane, ma in grado di intercettare anche i lettori più maturi cresciuti giocando coi Pokémon, seguendo la serie animata e i film, scambiandosi le card, leggendo la serie manga. La storia di Tajiri e dei suoi collaboratori - a cui è dato il giusto e meritatissimo spazio, da Ken Sugimori che ha dato il suo fortissimo contribuito nel definire l'aspetto dei Pokémon a Junichi Masuda che si è occupato delle musiche e della programmazione del videogame - è raccontata come quella di un gruppo di amici capaci di superare ogni tipo di difficoltà, di sconfiggere i pregiudizi dell’industria, di arrivare al vertice attraverso le proprie forze e la lungimiranza di Shigeru Miyamoto, l’autore di titoli come Super Mario, Donkey Kong e The Legend of Zelda, oggi direttore rappresentativo e fellow di Nintendo, che all’epoca fu il primo a credere nel progetto Pokémon e a cui è affidata la postfazione del volume. Tra un capitolo e l'altro, poi, Tajiri approfondisce con delle schede gli aspetti tecnici dietro la creazione di un videogame. Se amate o avete amato i Pokémon, Satoshi Tajiri – Il mio mondo, i miei Pokémon è un manga che vi emozionerà e divertirà.