Netflix ha acquistato la start up di IA di Ben Affleck per 600 milioni di dollari: lo riferiscono diversi media statunitensi. Si tratta di InterPositive, una società di tecnologia cinematografica fondata dall'attore nel 2022, che sviluppa strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la post-produzione, correggendo continuità, luci e ambienti. Con l'acquisizione, l'intero team dell'azienda composto da 16 persone, tra cui ingegneri, ricercatori e creativi, entrerà nella grande famiglia di Netflix. Affleck, invece, avrà il ruolo di consulente. Come è stato spiegato da Affleck, InterPositive è stata creata con l'obiettivo di esplorare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul futuro del cinema e non con quello di sostituire gli attori con creazioni digitali.