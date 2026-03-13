Offerte Sky
Netflix compra per 600 milioni Interpositive, la società di AI creata da Ben Affleck

Tecnologia

Acquistata la società di tecnologia cinematografica fondata dall'attore nel 2022. Come è stato spiegato da Affleck, InterPositive è stata creata con l'obiettivo di esplorare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul futuro del cinema e non con quello di sostituire gli attori con creazioni digitali

Netflix ha acquistato la start up di IA di Ben Affleck per 600 milioni di dollari: lo riferiscono diversi media statunitensi. Si tratta di InterPositive, una società di tecnologia cinematografica fondata dall'attore nel 2022, che sviluppa strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la post-produzione, correggendo continuità, luci e ambienti. Con l'acquisizione, l'intero team dell'azienda composto da 16 persone, tra cui ingegneri, ricercatori e creativi, entrerà nella grande famiglia di Netflix. Affleck, invece, avrà il ruolo di consulente. Come è stato spiegato da Affleck, InterPositive è stata creata con l'obiettivo di esplorare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul futuro del cinema e non con quello di sostituire gli attori con creazioni digitali. 

Cinema

I 10 film di fantascienza che hanno previsto il futuro. FOTO

I film fantascientifici possono davvero prevedere ciò che accadrà? Se Matt Groening con I Simpson è riuscito a farlo più volte, perché non dovrebbero riuscirci anche maestri come Christopher Nolan o Stanley Kubrick? Ci sono infatti opere cinematografiche che sembrano aver anticipato, con largo anticipo, eventi e sviluppi del presente. Ecco dieci film “profetici” selezionati da AGI A cura di Camilla Setnagiotto

