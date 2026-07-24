Nuova spunta Facebook, verificare il profilo ora è gratis: ecco come

La nuova funzione punta a distinguere gli account autentici da quelli falsi o creati con l'intelligenza artificiale. La verifica è gratuita, ma non equivale a una garanzia di affidabilità. E almeno all'inizio non apparirà ovunque ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Meta cambia il sistema di verifica dei profili su Facebook e introduce una novità destinata a distinguere gli utenti reali dagli account falsi o creati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Si chiama Facebook Verified ed è una nuova spunta gratuita che certifica l'autenticità di un profilo personale attraverso una rapida procedura di verifica. Ecco come funziona, chi può richiederla, dove sarà visibile e cosa cambia rispetto a Meta Verified, il servizio in abbonamento già disponibile sulla piattaforma.

Come funziona Facebook Verified Per ottenere la verifica è necessario registrare un breve video-selfie direttamente dall'app. Il sistema confronta il volto ripreso nel filmato con le fotografie già presenti sul profilo per verificare che appartengano alla stessa persona. La procedura è gratuita e, secondo Meta, richiede in genere pochi minuti. Una volta completata con successo, la verifica non dovrà essere ripetuta: il badge resterà associato al profilo dell'utente.

Chi può richiedere la nuova spunta La nuova funzione è riservata esclusivamente ai profili personali. Per ottenere il badge occorre: avere almeno 18 anni;

rispettare gli Standard della community di Meta;

essere in regola con le norme contro frodi, truffe e pratiche ingannevoli;

non mostrare comportamenti ritenuti non autentici. Almeno in questa prima fase, Facebook Verified non sarà disponibile per le pagine né per gli account che utilizzano la modalità professionale (Professional Mode o ProMode).

Dove comparirà il badge Il rilascio della funzione avverrà progressivamente. Meta ha spiegato che Facebook Verified debutterà inizialmente in alcuni mercati selezionati (senza indicare un calendario preciso né i Paesi coinvolti) per poi essere esteso successivamente a livello globale. Una volta ottenuta la verifica, il badge sarà visibile nelle aree della piattaforma dove l'identità dell'utente può avere maggiore rilevanza: il profilo personale ma anche Marketplace, Facebook Dating e gruppi. In un secondo momento la spunta verrà estesa anche ai post pubblicati nel Feed.

Il nuovo badgre di Facebook Verified - Meta

Cosa certifica davvero Facebook Verified Il nuovo badge serve esclusivamente a confermare che il profilo appartiene a una persona reale che ha completato la verifica tramite video-selfie e soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla piattaforma. Non rappresenta invece un'approvazione dell'utente da parte di Meta e non garantisce la sua affidabilità. Un account verificato, infatti, può comunque violare le regole della piattaforma o tentare comportamenti scorretti. Per questo motivo la presenza della spunta non sostituisce le normali precauzioni, soprattutto nelle compravendite su Marketplace o nelle interazioni con altri utenti.

La differenza con Meta Verified Il nuovo Facebook Verified non va confuso con Meta Verified, il servizio in abbonamento già disponibile su Facebook e Instagram. Le due iniziative hanno obiettivi diversi. Meta Verified comprende il badge di verifica insieme a strumenti aggiuntivi, come la protezione dell'account e l'accesso all'assistenza. Facebook Verified, invece, è gratuito e serve esclusivamente a certificare che dietro un determinato profilo personale ci sia una persona reale. Approfondimento Social, ecco Meta Verified. Le novità per Facebook e Instagram