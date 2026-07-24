Nuova spunta Facebook, verificare il profilo ora è gratis: ecco come

La nuova funzione punta a distinguere gli account autentici da quelli falsi o creati con l'intelligenza artificiale. La verifica è gratuita, ma non equivale a una garanzia di affidabilità. E almeno all'inizio non apparirà ovunque
Meta cambia il sistema di verifica dei profili su Facebook e introduce una novità destinata a distinguere gli utenti reali dagli account falsi o creati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Si chiama Facebook Verified ed è una nuova spunta gratuita che certifica l'autenticità di un profilo personale attraverso una rapida procedura di verifica. Ecco come funziona, chi può richiederla, dove sarà visibile e cosa cambia rispetto a Meta Verified, il servizio in abbonamento già disponibile sulla piattaforma.
Come funziona Facebook Verified
Per ottenere la verifica è necessario registrare un breve video-selfie direttamente dall'app. Il sistema confronta il volto ripreso nel filmato con le fotografie già presenti sul profilo per verificare che appartengano alla stessa persona. La procedura è gratuita e, secondo Meta, richiede in genere pochi minuti. Una volta completata con successo, la verifica non dovrà essere ripetuta: il badge resterà associato al profilo dell'utente.
Chi può richiedere la nuova spunta
La nuova funzione è riservata esclusivamente ai profili personali. Per ottenere il badge occorre:
- avere almeno 18 anni;
- rispettare gli Standard della community di Meta;
- essere in regola con le norme contro frodi, truffe e pratiche ingannevoli;
- non mostrare comportamenti ritenuti non autentici.
Almeno in questa prima fase, Facebook Verified non sarà disponibile per le pagine né per gli account che utilizzano la modalità professionale (Professional Mode o ProMode).
Dove comparirà il badge
Il rilascio della funzione avverrà progressivamente. Meta ha spiegato che Facebook Verified debutterà inizialmente in alcuni mercati selezionati (senza indicare un calendario preciso né i Paesi coinvolti) per poi essere esteso successivamente a livello globale. Una volta ottenuta la verifica, il badge sarà visibile nelle aree della piattaforma dove l'identità dell'utente può avere maggiore rilevanza: il profilo personale ma anche Marketplace, Facebook Dating e gruppi. In un secondo momento la spunta verrà estesa anche ai post pubblicati nel Feed.
Cosa certifica davvero Facebook Verified
Il nuovo badge serve esclusivamente a confermare che il profilo appartiene a una persona reale che ha completato la verifica tramite video-selfie e soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla piattaforma. Non rappresenta invece un'approvazione dell'utente da parte di Meta e non garantisce la sua affidabilità. Un account verificato, infatti, può comunque violare le regole della piattaforma o tentare comportamenti scorretti. Per questo motivo la presenza della spunta non sostituisce le normali precauzioni, soprattutto nelle compravendite su Marketplace o nelle interazioni con altri utenti.
La differenza con Meta Verified
Il nuovo Facebook Verified non va confuso con Meta Verified, il servizio in abbonamento già disponibile su Facebook e Instagram. Le due iniziative hanno obiettivi diversi. Meta Verified comprende il badge di verifica insieme a strumenti aggiuntivi, come la protezione dell'account e l'accesso all'assistenza. Facebook Verified, invece, è gratuito e serve esclusivamente a certificare che dietro un determinato profilo personale ci sia una persona reale.
Approfondimento
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Perché Meta introduce questa novità
Meta ha spiegato che la nuova spunta di verifica nasce dall'esigenza di rendere più semplice riconoscere gli utenti autentici in un momento in cui l'intelligenza artificiale rende sempre più facile creare profili, immagini e messaggi falsi o costruiti ad arte. L'obiettivo è offrire un segnale immediatamente riconoscibile nelle sezioni di Facebook in cui la fiducia tra gli utenti è più importante, come Marketplace, Dating e gruppi.