Social, ecco Meta Verified. Le novità per Facebook e Instagram

Facebook e Instagram come Twitter. Il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, che controlla entrambi i social network, ha annunciato il lancio di un abbonamento a pagamento da 11,99 dollari al mese per autenticare il proprio account sulle piattaforme. Una svolta che assomiglia molto a Twitter Blue, il servizio a pagamento lanciato da Elon Musk nelle scorse settimane per il suo social che prevede la verifica dell’account e alcune funzioni premium, come la possibilità di modificare i tweet, scriverne di più lunghi e caricare video di 60 minuti.

Cosa sappiamo

Meta Verified sembra essere molto simile: infatti, permetterà di “autenticare il proprio account con un documento, avere una spunta blu, avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all'assistenza”, ha dichiarato Zuckerberg nel suo canale broadcast su Instagram. Il servizio, che sarà disponibile soltanto per gli utenti con più di 18 anni, debutterà già in settimana in Australia e Nuova Zelanda. Meta però ha specificato che non apporterà modifiche agli account già verificati e che le aziende non potranno ancora richiedere la spunta tramite il nuovo programma. Secondo “The Verge”, ci saranno adesivi esclusivi per storie e reel per gli iscritti al programma “Verified”, ma anche 100 stelle gratuite al mese, ovvero il coin digitale di Meta per donare ai creator sui social. Chi pagherà per un solo social si vedrà comunque coperto anche l'altro.