Facebook, dialetto friulano riconosciuto come lingua sul social

A partire da oggi è possibile impostare come lingua ufficiale del proprio profilo Facebook il friulano. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sede di Udine della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed è il frutto della collaborazione tra Meta, la stessa Regione e l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF). L'obiettivo della nuova possibilità di configurazione linguistica è quello di valorizzare e promuovere l'uso quotidiano della lingua locale parlata in Friuli. L'interfaccia tradotta è disponibile non soltanto per gli utenti friulani, ma per tutti coloro che desiderano impostarla come lingua ufficiale del proprio profilo. Il progetto è parte del “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025”, che prevede la diffusione del friulano sulle principali piattaforme tecnologiche. Il friulano va così ad aggiungersi al sardo come dialetto promosso a lingua sul social network fondato da Mark Zukerberg, mentre a livello internazionale sono disponibili su Facebook anche altre lingue locali particolarmente diffuse, come l'Aymara (in Bolivia), l'Inupiaq (in USA) e l'Inuktitut (in Canada).