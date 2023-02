Meta, i ricavi del trimestre sopra le attese: +14% a Wall Street

Meta: “Prese misure per una maggiore efficienza”

"Negli ultimi tre mesi del 2022 abbiamo preso misure per una maggiore efficienza e per allineare le nostre attività e le nostre priorità strategiche", ha detto Meta, prevedendo per il primo trimestre ricavi fra i 26 e i 28,5 miliardi. "Anticipiamo per l'intero 2023 spese totali fra gli 89 e i 95 miliardi, meno quindi dei 94-100 miliardi" stimati in precedenza, ha osservato Meta. Per gli investitori una buona notizia dopo la pioggia di critiche che avevano riservato a Zuckerberg per i suoi piani e soprattutto le sue spese sul Metaverso.

Zuckerberg: “Facebook tocca 2 miliardi utenti al giorno”

"La nostra comunità continua a crescere. Facebook ha raggiunto quota 2 miliardi di utenti attivi giornalieri”, ha detto l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. "Il 2023 è l'anno dell'efficienza e siamo concentrati concentrati a divenire una società più forte e agile", ha messo in evidenza il fondatore di Facebook.