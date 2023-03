15/15 ©IPA/Fotogramma

Anche altre aziende del settore, com Microsoft e Apple, sono in difficoltà: in questo caso a pesare è soprattutto l’andamento dell’economia reale, tra la recessione in arrivo e le difficoltà a reperire alcuni componenti essenziali come i microchip

Twitter, Elon Musk pronto a far pagare account verificato 20 dollari al mese