Meta annuncia 10mila licenziamenti tra dipendenti Facebook e Instagram

Meta ha annunciato il taglio di altri 10mila dipendenti. La notizia è stata comunicata attraverso una nota diffusa dalla stessa società di Mark Zuckerberg. "Nei prossimi mesi", si legge, i leader di Meta "annunceranno un piano di ristrutturazione, cancellando i progetti a bassa priorità e riducendo il tasso delle assunzioni". "Ho preso la difficile decisione", spiega Zuckerberg in prima persona, "di ridurre ulteriormente la dimensione del nostro team che si occupa della selezione e del reclutamento del personale".

Chiusura per 5mila posizioni non ancora assegnate

"Sarà difficile. Significherà salutare colleghi di talento che sono stati parte del nostro successo", ha aggiunto il fondatore di Facebook, precisando che Meta chiuderà anche altre 5mila posizioni aperte per le quali non sono state ancora effettuate assunzioni. Il nuovo robusto taglio di personale segue quello messo in atto dall'azienda a novembre, quando la società aveva tagliato 11mila lavoratori, pari al 13% dell'allora forza lavoro.