Meta taglia oltre 11.000 dipendenti, 13% forza lavoro

Il messaggio di Zuckerberg

approfondimento

Meta crolla in borsa, in 9 mesi il metaverso brucia 9,4 mld

"Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta", ha detto Mark Zuckerberg, in un messaggio ai dipendenti. "Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarmi da 11.000 dei nostri talentuosi dipendenti". "Voglio assumermi la responsabilità di queste decisioni e di come siamo arrivati a questo punto. So che è difficile per tutti e sono particolarmente dispiaciuto per le persone colpite", ha aggiunto Zuckerberg. I dipendenti licenziati negli Stati Uniti riceveranno 16 settimane di stipendio base e due settimane aggiuntive di stipendio per ogni anno di servizio. L'azienda coprirà la loro assicurazione sanitaria per sei mesi.