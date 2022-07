7/11 ©Ansa

Tra i tentativi (falliti) di acquisizione avanzati da Microsoft una menzione merita quello nei confronti di Netflix. Nel 2012 si diffusero le voci che volevano un accordo tra le due aziende ormai imminente e, in risposta, le azioni di Netflix salirono del 13%: pare che allora Microsoft abbia offerto 90 dollari per azione. Alla fine Netflix decise di non lasciarsi acquisire, ma per alcuni i rumors furono diffusi solo per far salire il prezzo in borsa