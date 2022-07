Apple Academy: “Infondiamo nella tecnologia i valori positivi"

Infondere nella tecnologia i nostri valori. È il motto che accomuna studenti e docenti della Apple Developer Academy di Napoli, “scuola per sviluppatori” che nasce all’interno dell’area ex-Cirio di San Giovanni a Teduccio, appena fuori il capoluogo partenopeo, nel complesso dell’Università Federico II che ospita anche la facoltà di Ingegneria. Abbiamo avuto modo, con le telecamere di NOW, di visitare la scuola in occasione della consegna dei diplomi di fine anno e di scambiare due chiacchiere con Lisa Jackson, uno dei Vice President di Apple, che ha sottolineato come il coding, il pensiero computazionale e più in generale la programmazione, siano un linguaggio universale in grado di unire e, potenzialmente, fare del bene.

Che cos’è e come funziona la Academy

La Apple Developer Academy è stata inaugurata nel 2016 e da poche centinaia di studenti ora ne ha formati migliaia. La Academy fornisce agli studenti tramite tutor e docenti le basi per imparare a progettare un’app, a disegnarla, a produrla, a fare marketing, a renderla disponibile per gli utenti e a farne un business. Secondo una stima di Apple la scuola fornisce strumenti e formazione per trovare e creare lavoro nella crescente economia delle app per iOS che vale oltre 1,7 milioni di posti di lavoro solo in Europa. E grazie a un programma “Alumni” dedicato agli ex-studenti Apple mette anche a disposizione un piano di formazione e networking per il sostegno allo sviluppo di nuove imprese digitali. Come hanno ricordato il rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’Assessore regionale alla Ricerca, all’Innovazione e alle Startup Valeria Fascione, intervenuti alla “Graduation” (qui la lingua ufficiale d’altronde è l’inglese), alle porte di Napoli è stato creato un vero e proprio distretto digitale internazionale dove si sta facendo la storia della Tecnologia, in grado di offrire un futuro a tanti giovani promettenti.