Giornata difficile per gli utenti di Spotify. Intorno alle 18:00 di oggi, 12 maggio, il servizio di streaming musicale ha smesso di funzionare correttamente: migliaia gli avvisi che si sono moltiplicati non solo in Italia ma anche all’estero. Il sito Downtector ha registrato un picco di segnalazioni alle 18:58, quando si è raggiunta quota 3.316. Poco prima delle 22 si registravano ancora oltre 2mila avvisi. Episodi simili si erano già verificati alla fine di aprile .

Spotify in down

Alle 21:50, le segnalazioni raccolte da Downtector indicavano disservizi con l’app di Spotify (nel 33% di casi), ma anche di accesso (25%) e di connessione server (21%). I malfunzionamenti hanno riguardato sia l'applicazione per smartphone che quella per il desktop su pc e vanno dal download dei brani alla possibilità di scegliere le canzoni da ascoltare. Non è ancora chiaro però cosa sia successo. Alle 18:30 circa sul profilo X di Spotify Status si leggeva: "Siamo al corrente di alcuni problemi in corso con l'app e li stiamo controllando".