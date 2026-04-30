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Spotify down in Italia, problemi di streaming: segnalazioni in aumento

Tecnologia

Secondo i dati visibili su Downdetector, il picco più recente è stato registrato alle 8.30 circa, con 892 segnalazioni. I problemi riguardano soprattutto lo streaming audio. Seguono i malfunzionamenti dell'app e problemi di connessione al server

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L’ultimo aggiornamento feed risale alle 8 di stamattina. Sono tanti gli utenti che segnalano problemi con l’utilizzo di Spotify. Si parla di un tasso di crash del 55%. Il problema, almeno per ora, sembra riguardare soprattutto l’Italia. Secondo i dati visibili su Downdetector, il picco più recente è stato registrato alle 8.30 circa, con 892 segnalazioni. I problemi riguardano soprattutto lo streaming audio. Seguono i malfunzionamenti dell'app e problemi di connessione al server. La distribuzione lascia quindi intendere che il disservizio stia coinvolgendo principalmente la riproduzione dei contenuti, più che il semplice accesso al servizio. Gli esperti stanno monitorando la situazione e lavorando per risolvere i problemi il prima possibile.

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