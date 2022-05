Apple compie 40 anni in Italia: “Con le app 85mila posti di lavoro"

Un catalogo di 1,8 milioni di app visitato da oltre 600 milioni di persone ogni settimana. Sono i numeri di App Store diffusi da Apple in occasione della pubblicazione di due ricerche che mostrano come il settore delle applicazioni stia aiutando soprattutto i piccoli imprenditori digitali a far crescere le proprie aziende e a fondarne di nuove. Dati che arrivano nei giorni in cui si celebra in Italia un importante anniversario: i 40 anni di presenza del marchio con la mela morsicata.

I dati sugli sviluppatori italiani

Il mondo delle app per iOS sta vivendo una crescita record in Italia, spiega Apple, aggiungendo che il settore si conferma un motore di crescita in termini economici e di opportunità: basti pensare che nel nostro paese nel 2021 ha generato oltre 85mila posti di lavoro. Una tendenza comune anche ad altre nazioni europee, che crescono anche più dell’Italia come Regno Unito, Francia e Germania: in totale nel Vecchio continente sono oltre due milioni le persone impiegate nella cosiddetta app economy. Grazie all’App Store Foundations Program, sottolineano da Apple, è stato offerto supporto ad oltre 50 sviluppatori italiani, fornendo loro strumenti per la crescita delle proprie attività, per l’estensione della portata delle proprie app e per creare contenuti in linea con i gusti degli utenti.

Le ricerche diffuse da Apple

La ricerca “Spotlight on Small Business & App Creators on the App Store” condotta da un gruppo di economisti indipendenti di Analysis Group mette in evidenza come negli ultimi due anni i guadagni degli sviluppatori siano aumentati in modo significativo superando di oltre il doppio le entrate dei big del settore. Un’ulteriore analisi del Progressive Policy Institute ha fatto luce sulla creazione di posti di lavoro nel settore delle app, sottolineando come dal 2020 un numero sempre maggiore di aziende abbia raggiunto i propri clienti in maniera innovativa proprio grazie alle app, Infine, sempre in tema di numeri, è importante sottolineare come i cosiddetti "piccoli sviluppatori" costituiscano oltre il 90 per cento degli sviluppatori presenti su App Store, a cui se ne aggiungono migliaia di nuovi ogni anno, con ricavi cresciuti dal 2019 al 2021 del 113 per cento.