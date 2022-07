Twitter, Elon Musk rinuncia all'acquisto: salta accordo da 44 miliardi

Secondo una lettera inviata dagli avvocati del miliardario all'ufficio legale della società californiana, "Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali e non ha fornito le informazioni commerciali richieste"

Secondo una lettera inviata da un avvocato del miliardario all'ufficio legale della società, di cui la Sec ha ricevuto una copia, "Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali" e non ha fornito le "informazioni commerciali richieste". "A volte Twitter ha ignorato le richieste di Musk a volte le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in altre occasioni ha fornito informazioni incomplete o inutilizzabili", si legge ancora.