Elon Musk incontra il Papa, su Twitter la foto insieme ai 4 figli

Musk in Italia

Secondo alcuni media, l'incontro fra Musk e il Papa sarebbe avvenuto a Casa Santa Marta e sarebbe durato meno di un'ora. Poco prima, l'uomo più ricco del mondo aveva postato sempre su Twitter una sua foto insieme a una giovane donna, entrambi in maschera, a Venezia, "luogo di grandi ricordi".

Hyperloop e il cubo sotto vuoto di Musk

Ed è proprio in Veneto che verrà realizzata un’idea di Musk, un cubo sotto vuoto sulla linea Padova-Mestre che servirà alla sperimentazione del treno a lievitazione magnetica capace di raggiungere una velocità di 1000 km/h: "Faremo l'hyperloop e lo sperimenteremo per primi in Veneto e poi anche in un'altra regione che per ora non dico", ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.