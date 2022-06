Un figlio di Elon Musk vuole cambiare genere e cognome

Secondo il sito americano Tmz, Xavier Musk, 18 anni, ha avviato le pratiche per diventare Vivian Wilson, prendendo il cognome della madre. La richiesta, si legge nei documenti, è motivata da ragioni di “identità di genere e per il fatto che non desidero essere imparentata con il mio padre biologico in alcun modo o forma"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Uno dei figli di Elon Musk ha avviato le pratiche per cambiare genere e nome. Xavier Musk, 18 anni, chiede a un tribunale di Los Angeles di diventare Vivian Jenna Wilson, in parte per mettere nero su bianco la sua transizione di genere e in parte per distanziarsi dal riconoscibile cognome del padre. A riportarlo è Tmz, che scrive come nei documenti Vivian chieda il cambio di nome per “identità di genere e per il fatto che non desidero essere imparentata con mio padre biologico in alcun modo o forma". Un’udienza per discutere la transizione e le richieste legali di Vivian è stata fissata per venerdì 24 giugno. Tmz ricorda come nel dicembre 2020 Musk avesse scritto su Twitter di supportare la comunità transgender, aggiungendo però che “tutti questi pronomi sono un incubo estetico”.