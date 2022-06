Elon Musk licenzia dipendenti SpaceX per una lettera di critiche

Almeno 5 persone sono state fatte fuori nell’arco di 32 ore per aver condiviso una lettera di aperta critica nei confronti del magnate. Un messaggio chiaro per tutti gli altri

Licenziati nell'arco di 32 ore. Tanto è bastato a SpaceX per mettere alla porta un gruppo di dipendenti, almeno cinque secondo il Guardian, della compagnia aerospaziale di Elon Musk, che aveva pubblicato e condiviso una lettera (firmata da 404 dipendenti e con più di tremila visualizzazioni) di aperta critica nei confronti del magnate. Essere additato come "una frequente fonte di distrazione e imbarazzo" (nel documento si chiedeva anche alla società di tenerlo a freno) per il suo comportamento nella vicenda Twitter e non solo, non è andato giù al miliardario (che sta chiudendo un accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare il social).