Media: “Musk accusato di molestie, SpaceX pagò”. Lui nega

Arrivano accuse di molestie per Elon Musk, al centro di una trattativa per l’acquisto di Twitter. Secondo quanto riporta Business Insider una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati di SpaceX avrebbe accusato il fondatore di Tesla di averle mostrato il suo pene, di averla toccata senza consenso e di averle offerto in regalo un cavallo in cambio di un massaggio erotico. SpaceX, racconta ancora il media, avrebbe poi patteggiato con la donna il pagamento di 250.000 dollari nel 2018 per il suo silenzio.