Trump pronto ad accettare aereo Air Force One in regalo dal Qatar

Trump intende accettare dal Qatar un aereo 747 di lusso da utilizzare come Air Force One, dal valore di circa 400 milioni di dollari. Le critiche dei democratici: "Non è solo corruzione, è un'influenza straniera premium"

L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende accettare in dono dalla famiglia reale del Qatar un aereo 747-8 della Boeing (BA.N), che verrebbe attrezzato per fungere da Air Force One. Lo riporta la Reuters, che cita fonti vicine alla Casa Bianca, L'aereo di lusso, che sarebbe uno dei regali più preziosi mai ricevuti dal governo degli Stati Uniti, verrebbe infine donato alla biblioteca presidenziale di Trump dopo che questi avrà lasciato il suo incarico. Un nuovo 747-8 commerciale costa circa 400 milioni di dollari.

Le parole del tycoon In un post sul suo sito di social media Truth Social nella tarda serata di domenica, Trump è sembrato confermare l'indiscrezione. "Quindi il fatto che il Dipartimento della Difesa riceva in regalo, GRATUITAMENTE, un aereo 747 per sostituire temporaneamente l'Air Force One, vecchio di 40 anni, in una transazione molto pubblica e trasparente, dà talmente fastidio ai democratici disonesti che insistono perché paghiamo l'aereo a fior di quattrini”, ha commentato il Presidente.

Le critiche del fronte democratico Secondo i democratici, un simile regalo potrebbe essere anti.costituzionale. "Niente dice 'America First' come l'Air Force One, portato dal Qatar”, ha scritto il leader democratico del Senato Chuck Schumer su X, aggiungendo "non è solo corruzione, è un'influenza straniera premium con spazio extra per le gambe". La segretaria stampa della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha risposto in un comunicato: “Qualsiasi dono fatto da un governo straniero viene sempre accettato nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti. L'amministrazione del Presidente Trump si impegna alla piena trasparenza”.