Musk: "Voterò partito repubblicano, dai democratici odio e divisioni"

Il miliardario Elon Musk, già al centro dell'attenzione per il probabile acquisto di Twitter, con un post pubblicato qualche ora fa sul social ha annunciato che voterà per il partito repubblicano. I democratici ultimamente si sono opposti con forza all'ipotesi che il patron di Tesla possa rendere Twitter una piattaforma aperta all'odio e che possa riammettere il bannato Donald Trump. Musk ha definito questi attacchi dei liberali come una "campagna diffamatoria" e in risposta ha dichiarato che non darà più a loro il suo supporto.

Musk: "Democratici diventati partito della divisione"

vedi anche

Twitter, Elon Musk: rischio manipolazione, serve open source

"In passato ho votato per i Democratici perché erano (per lo più) il partito della gentilezza" scrive Musk. "Ma sono diventati il partito della divisione e dell'odio, quindi io non posso più supportarli e voterò per i Repubblicani". Il miliardario sa che questa dichiarazione non lascerà indifferenti e solleverà un polverone di attacchi e proteste da una parte e di ammirazione dall'altra. Per questo motivo accompagna alle parole l'emoticon dei pop-corn, come qualcuno che attende l'inizio dello spettacolo. Infatti ironizza: "E ora, guardiamo iniziare la loro campagna di sporchi trucchi contro di me".