Twitter, Elon Musk avverte: "Rischio manipolazione, serve open source"

I cinguettii di Elon Musk sono sempre molto frequenti. Ieri il patron di Tesla ha voluto mettere in guardia gli utenti sui rischi del social e ha ribadito che l'open source per Twitter è la strada da seguire per risolvere il problema della fiducia e dell'efficacia. Musk ha parlato della possibilità di essere "manipolati dall'algoritmo" attuale. "Non sto suggerendo che ci sia malizia - spiega Musk - ma che nel tentare di immaginare cosa volete leggere manipola o amplifica inavvertitamente il vostro punto di vista senza che voi lo realizziate".