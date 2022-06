Elon Musk rivela: le nuove fabbriche Tesla stanno perdendo miliardi

Il mercato delle auto Tesla è fermo a causa della carenza di forniture che blocca la produzione. Ad Austin e Berlino non arrivano le nuove batterie, mentre quelle tradizionali sono bloccate in Cina. Il ceo annuncia licenziamenti nei prossimi tre mesi

Una perdita di miliardi di dollari per le fabbriche automobilistiche Tesla in Texas e in Germania. A lanciare l’allarme è l’amministratore delegato Elon Musk. “E' davvero come un gigantesco suono ruggente, il suono di soldi in fiamme" dichiara il tycoon. La causa di queste enormi perdite di denaro è dovuta alla carenza di forniture che blocca la produzione di vetture, e quindi la vendita delle auto è ferma. "Sia le fabbriche di Berlino che quelle di Austin sono gigantesche fornaci che bruciano denaro in questo momento” sottolinea Musk.