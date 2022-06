2/11 ©Ansa

JPMorgan ha detto che si farà carico delle spese di viaggio sostenute dalle dipendenti per ottenere l'aborto a partire dall'1 luglio. Le spese saranno pagate per i dipendenti costretti a spostarsi in un altro Stato per un'interruzione di gravidanza. Il piano di J. P. Morgan Chase prevede che la banca pagherà per i dipendenti che debbano viaggiare oltre 75 chilometri da casa

