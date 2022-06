4/9 ©Ansa

Intanto, durante la notte la polizia di Phoenix, Arizona, ha usato gas lacrimogeni per disperdere una protesta pro aborto. Secondo gli agenti i manifestanti avevano "ripetutamente preso a pugni la porta di vetro dell'ingresso del Senato". Nuove manifestazioni sono previste per il weekend in tutti gli Stati Uniti, in piccole e grandi città dal New Jersey, New York, e Pennsylvania fino al Wisconsin, l'Illinois, Texas, New Mexico e California. (Nella foto: le proteste ad Atalanta del 24 giugno)

GUARDA IL VIDEO: Biden: sulle armi dovevamo fare qualcosa e lo abbiamo fatto