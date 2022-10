Meta crolla in borsa, in 9 mesi il metaverso brucia 9,4 mld

Il titolo della società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp apre in calo del 25% a Wall Street. A pesare sono i conti del terzo trimestre, che vedono il gruppo dimezzare i profitti rispetto a un anno prima soprattutto a causa della nuova perdita da 3,67 miliardi conseguita dalla divisione dedicata al mondo virtuale. Il ceo Zuckerberg agli investitori: "Prospettive difficili, abbiate pazienza" ascolta articolo Condividi

Si fa sempre più profonda la crisi di Meta, che in apertura a Wall Street cede il 25% portando la perdita di valore del titolo da inizio anno al 70%. A dare una nuova sferzata alle quotazioni della compagnia proprietaria di Facebook sono stavolta i deludenti conti trimestrali, con la divisione legata al metaverso che in nove mesi ha bruciato 9,4 miliardi di dollari. Un risultato che mette in dubbio la validità del progetto su cui il ceo Mark Zuckerberg ha puntato gran parte della sua strategia.

I numeri Nel dettaglio, gli utili per azione della compagnia di Menlo Park sono stati di 1,64 dollari contro gli 1,89 attesi. I profitti netti si sono dimezzati su base annua passando dagli oltre 9 miliardi di un anno fa a 4,4 mentre quelli operativi hanno battuto in ritirata del 46% a 5,66 miliardi. E il fatturato ha fatto un po' meglio solo all'apparenza: si è infatti ridotto fino al 27,72 miliardi contro i 27,38 pronosticati ma, stando all’outlook dell’azienda, promette di proseguire il calo nel trimestre in corso dopo essersi contratto dell’1% anche nel periodo aprile-giugno.

Costi in rialzo approfondimento WhatsApp, le possibili novità sul prossimo aggiornamento Tra le divisioni che rendono peggio c’è proprio Reality Lab, quella contenente tutte le tecnologie legate al metaverso. Mentre Horizon Worlds, il principale prodotto targato metaverso per i consumatori, ha raggiunto meno di 200mila utenti mensili contro i 500mila previsti a fine anno, la divisione ha visto le proprie entrate trimestrali dimezzarsi a 285 milioni di dollari e le sue perdite lievitare a 3,67 miliardi dai 2,63 dello stesso periodo dell'anno scorso per un totale da inizio anno di 9,4 miliardi. Il tutto a fronte di previsioni di spesa in continua crescita, con il gruppo che stima di mettere bilancio costi tra 85 e 87 miliardi di dollari nel 2022 per poi alzare l’impegno a 96 miliardi nel 2023 a 101 nel 2024.

Outlook difficile approfondimento L'ipotesi di Zuckerberg: Facebook e Instagram a pagamento “Anticipiamo che Reality Lab riporti perdite operative significativamente più gravi nel 2023” rispetto a quest'anno, ha aggiunto l'azienda. Anche se ha precisato che l'obiettivo resta nel lungo periodo quello di una redditività. Zuckerberg però non si arrende e chiede pazienza agli investitori. “Devo dire che i trend dei nostri prodotti appaiono migliorare”, ha detto durante la conference call sui risultati. “Sono piuttosto fiducioso che stiamo andando nella direzione giusta”, ha aggiunto.