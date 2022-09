L'ipotesi di Zuckerberg: Facebook e Instagram a pagamento

Facebook e Instagram a pagamento per tamponare il calo degli utili. Sarebbe questa l’ipotesi al vaglio dei vertici del colosso di Menlo Park. L’indiscrezione è stata diffusa da The Verge che ha spiegato come Zuckerberg ha creato un team interno di ricerca per studiare i pro e contro di una scelta rivoluzionaria per il gruppo: esplorare la possibilità di avere alcune funzionalità sotto paywall nelle sue principali app social, forti attualmente di due miliardi di utenti. Il gruppo, chiamato New Monetization Experience, sarà guidato da Pratiti Raychoudhury, precedentemente al vertice del team di ricerca di Meta.