KitchenAid Go, ecco i nuovi spremiagrumi e tritatutto

I due prodotti arricchiscono la collezione KitchenAid Go per una cucina senza fili, senza limiti e sempre più sostenibile

La rivoluzione cordless di KitchenAid continua. Con l’introduzione dello Spremiagrumi e del Tritatutto Top Down, la collezione KitchenAid Go si amplia offrendo ancora più libertà e versatilità. Alimentati da una batteria agli ioni di litio da 12V intercambiabile e ricaricabile via USB-C, questi nuovi prodotti incarnano la filosofia del brand: supportare la creatività culinaria ovunque, senza vincoli di prese o spazi e sono caratterizzati da un design compatto e dalla semplicità d’uso.

Lo Spremiagrumi

Il nuovo Spremiagrumi cordless KitchenAid Go grazie al movimento a inversione automatica estrae ogni goccia di succo da agrumi di ogni dimensione, mentre il serbatoio da 473 ml con beccuccio di precisione consente di versare senza schizzi. Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia semplice e veloce. Perfetto per colazioni all’aperto o drink al tramonto, questo piccolo elettrodomestico unisce eleganza e funzionalità in un formato portatile.

Il Tritatutto

Il Tritatutto Top Down rivoluziona la preparazione quotidiana con un design verticale che permette di tritare, servire e conservare tutto nello stesso contenitore da 0,83 L. Dotato di lama multifunzione in acciaio inox e comando Quick Pulse, è ideale per salse, puree, frutta secca e molto altro. Anche in questo caso, ogni parte è lavabile in lavastoviglie. Il suo approccio “tutto in uno” riduce gli sprechi e semplifica ogni fase della preparazione, portando praticità e ordine in cucina.