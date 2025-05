Nave scuola messicana urta il ponte di Brooklyn, almeno 22 feriti

Almeno 22 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, nell'urto di una nave scuola della Marina Messicana contro il Ponte di Brooklyn. Lo ha dichiarato la Marina messicana in un comunicato. "Nessun membro del personale è caduto in acqua, quindi non è stato necessario attivare le operazioni di soccorso", ha aggiunto il comunicato, in seguito all'incidente che ha coinvolto la nave scuola Cuauhtemoc. A quanto riferito, nell'urto si sarebbero spezzati i tre alberi della nave.