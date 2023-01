Instagram lancia in Italia la funzionalità Note: ecco di che si tratta

Bisogna aggiornare l'app

Per utilizzare Note bisogna essere sicuri che l’app sia aggiornata all’ultima versione. Se non vi sono aggiornamenti disponibili bisognerà pazientare, dato che potrebbe volerci qualche giorno affinché l’update arrivi su tutti i dispositivi. Una volta aggiornata l’app basterà accedere alla sezione messaggi, scegliere i follower seguiti (o la lista di Amici più stretti) e la nota apparirà in alto alla loro casella dei messaggi per 24 ore. Le risposte alle note arriveranno come messaggi diretti.