Instagram e Facebook: stop a pubblicità basate sul genere per minori

Meta, la società proprietaria di Instagram e Facebook, ha annunciato che non consentirà più agli inserzionisti di attirare gli adolescenti con pubblicità basate sul loro genere. La decisione, come scrive anche Bloomberg, scatterà da febbraio, quando i gruppi che vogliono pubblicizzare prodotti per minori su queste piattaforme avranno accesso solo alla loro età e localizzazione, per garantire che il contenuto degli annunci sia "appropriato e utile", si legge in una nota della compagnia di Mark Zuckerberg.