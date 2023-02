13/15 Agenzia Arcadia

NOTA METODOLOGICA INSTAGRAM - Le classifiche di Instagram non comprendono alcuni ministri che non hanno un account dedicato. Al 31.01.2023 risultano non presenti o non pubblici account che possono essere ricondotti ai seguenti ministri: Andrea Abodi, Carlo Nordio, Giancarlo Giorgetti, Orazio Schillaci, Marina Elvira Calderone, Giuseppe Valditara, Roberto Calderoli. Gli account dei ministri Gennaro Sangiuliano, Guido Crosetto e Paolo Zangrillo pur presenti in piattaforma non sono stati inseriti per una possibile limitazione delle impostazioni degli account stessi