Chi è Luca Ciriani, il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento

Luca Ciriani è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento. Friulano, 55 anni, è stato capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia per due legislature, compresa quella appena iniziata: una carica che adesso lascerà per entrare nell’esecutivo. È considerato uno degli esponenti del partito più vicini a Giorgia Meloni e avrà così il compito di gestire i delicati equilibri all'interno della maggioranza e con le opposizioni. Ecco la sua biografia ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL GOVERNO ).

L’inizio dell’esperienza politica

Ciriani vanta una lunga carriera politica: alle elezioni amministrative del 1995 è stato eletto consigliere comunale di Fiume Veneto. Con Alleanza Nazionale è stato poi eletto consigliere regionale alle elezioni in Friuli del 1998, entrando quindi nella giunta regionale guidata Roberto Antonione come assessore allo Sport e alle autonomie locali. Ciriani è stato rieletto consigliere nel 2003 ed è diventato capogruppo di Alleanza Nazionale.

Capogruppo al Senato per FdI

Nel 2008 ha aderito al Pdl ed è entrato a far parte della giunta regionale guidata da Renzo Tondo come vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile. È poi stato eletto nuovamente consigliere alle elezioni del 2013 con il Pdl, che ha lasciato nel febbraio 2014 per dichiararsi indipendente. Nel 2015 è entrato in Fratelli d'Italia. Nel 2018 è approdato al Senato col partito di Giorgia Meloni, diventando presidente del gruppo parlamentare, incarico in cui è stato confermato anche in questa legislatura e che ora, con l’ingresso nel governo, dovrà lasciare.