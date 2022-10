3/8 ©Ansa

Guardando i precedenti, i più veloci sono stati Silvio Berlusconi, che in 24 giorni ricevette da Giorgio Napolitano l'incarico di formare il governo dopo le elezioni del 2008 (in foto, durante il giuramento) e accettò senza riserva tagliando così i tempi, e Romano Prodi che ne impiegò tre di più nel 2006 per avere l'incarico da Oscar Luigi Scalfaro. Ma va detto che in tutto il periodo della cosiddetta seconda Repubblica, la presenza di due sole coalizioni ha spesso favorito tempi rapidi