Instagram, i reel violenti e le scuse di Meta: cosa è successo

Le policy di Meta

Il problema sui feed dei reel di Instagram è arrivato in un momento in cui - sottolinea la Cnn - Meta sta cercando di spingere l’engagement sui video brevi, mentre il futuro negli Stati Uniti della società rivale TikTok: il social ha infatti ancora poco tempo per trovare un acquirente non cinese per le sue attività negli Usa, altrimenti non potrà più operare nel Paese. In ogni caso, ricorda ancora il Guardian, i contenuti violenti e espliciti sono proibiti dalle policy di Meta e la compagnia solitamente rimuove questi video. Vengono comunque fatte delle eccezioni, per esempio per i video che hanno lo scopo di sensibilizzare gli utenti su temi come il traffico di esseri umani o le guerre. Tuttavia - riporta ancora il quotidiano britannico - Meta in passato ha ricevuto critiche per non essere riuscita a trovare un equilibro efficace sui contenuti raccomandati e la sicurezza degli utenti: il Guardian cita a tal proposito la diffusione di contenuti violenti durante il genocidio in Birmania e la disinformazione diffusasi durante la pandemia di Covid-19.