Meta, fact-checking su Facebook e Instagram: come cambia e cosa sapere

No, non può essere considerato un’alternativa pienamente efficace. Diversi studi dimostrano che non esiste una soluzione unica e definitiva per contrastare la disinformazione. Le community notes possono essere utili come integrazione, ma non possono sostituire il lavoro dei fact-checker professionisti. Per affrontare la disinformazione, è necessario adottare una combinazione di misure, tra cui l’educazione degli utenti, la verifica contestuale dei contenuti e, dove possibile, l’uso di strumenti automatizzati. Le verifiche contestuali, come quelle offerte dal sistema di fact-checking, permettono agli utenti di ricevere immediatamente un avviso sull’affidabilità del contenuto. Eliminare i fact-checker professionisti e affidarsi unicamente alle community notes è "meglio di nulla", ma non rappresenta una soluzione esaustiva. Bisogna mettere in atto strategie più ampie che coinvolgano molteplici livelli di intervento per garantire un’informazione affidabile e contrastare efficacemente la disinformazione