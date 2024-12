BOSE QuietComfort auricolari wireless: la recensione

Introduzione

Bose è sempre una garanzia quanto a qualità del suono: nitido, cristallino, con bassi potenti. Anche questi auricolari Bose QuietComfort che abbiamo scelto nella colorazione Chilles Lilac non deludono le aspettative. Eccellenti per resa sonora, comfort e design sono per molti i migliori auricolari wireless Bluetooth in circolazione. I parametri vengono settati alla perfezione grazie all’app Bose QC Earbuds utile per controllo o riduzione del rumore, equalizzatore del suono in 5 bande differenti, controlli touch, cuffie connettibili contemporaneamente a due device, livello batteria, aggiornamenti