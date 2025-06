Fire Tv Soundbar Plus, come suona il nuovo sistema audio di Amazon

La soundbar ha un design tutto in uno con tre altoparlanti full-range, tre tweeter e due subwoofer in grado di spingere il suono in ogni direzione della stanza. In particolare, un canale centrale è dedicato solo ai dialoghi (funzione a nostro avviso ottima): la barra è in grado di mettere in risalto la voce sopra i suoni di sottofondo. Infine, Dolby Atmos e DTS:X creano un audio tridimensionale con profondità e movimento dinamico, in modo tale che i suoni avvolgano tutta la sala.