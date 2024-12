La svolta per l'introduzione del caricabatterie universale USB-C "vale per tutti, non è fatta contro nessuno. Non costringiamo nessuno a entrare nel mercato interno, ma ci sono delle regole che si applicano a tutti". Così aveva parlato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, rispondendo al momento del varo della direttiva, nel 2022, a una domanda sull'eventualità che Apple non si adeguasse alla direttiva europea. “Lasciamo tempo alle società due anni, sono più che sufficienti. A buon intenditore poche parole", aveva aggiunto