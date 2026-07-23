Hardware potente e software eccellente: il Wi-Fi secondo Keenetic

L’azienda con sede a Francoforte, specializzata in soluzioni di networking come modem, router, access point e dispositivi portatili, dopo aver fatto bene nel settore business punta a entrare anche in quello privato con dispositivi potenti e soprattutto con un sistema operativo proprietario in grado di offrire all’utente il controllo completo della propria rete domestica. Lo abbiamo messo alla prova
C’è un’azienda di soluzioni di networking per ambienti domestici e professionali che inizia a far parlare, e bene, di sé, e a farsi conoscere anche al grande pubblico. Si chiama Keenetic ed è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di router, access point, sistemi mesh e dispositivi di rete. Tutti accomunati da una filosofia precisa: offrire una connettività affidabile, sicura e semplice da gestire attraverso un ecosistema hardware e software integrato. Cuore pulsante dei prodotti Keenetic un sistema operativo, KeeneticOS, tra i più completi sul mercato, se non il più completo, attraverso cui poter gestire ogni aspetto della propria rete.
Le origini dell’azienda e l’espansione europea
Keenetic è nata come realtà indipendente nel 2017 dopo un percorso avviato all’interno di Zyxel. Al centro della strategia aziendale, la volontà di controllare direttamente l’evoluzione della piattaforma tecnologica, evitando la dipendenza da software di terze parti, e garantendo così una maggiore continuità nello sviluppo delle funzionalità. Negli ultimi anni l’azienda ha rafforzato la propria presenza in Europa facendo leva su un quartier generale europeo a Francoforte dedicato a sviluppo software, ricerca e sviluppo, logistica e supporti ai partner commerciali. Il debutto ufficiale sul mercato italiano, ci racconta il country manager italiano Marco Bartolone, risale a circa due anni fa, con l’obiettivo di proporre un approccio differente rispetto ai tradizionali produttori di router, trasformando i dispositivi di rete in piattaforme evolute in grado di accompagnare la digitalizzazione di case e uffici. In Italia, tra l’altro, ci spiega ancora il country manager, Keenetic è impegnata anche nell’educazione digitale, con incontri nelle scuole e un manifesto con consigli pratici per gestire al meglio la vita digitale di genitori e figli.
Un portafoglio che va oltre il semplice router
L'offerta Keenetic comprende router Wi-Fi, sistemi mesh, access point indoor e outdoor, switch PoE e soluzioni per la connettività mobile 4G e 5G. Il catalogo è pensato per coprire esigenze molto diverse, dal consumatore domestico alle piccole imprese, mantenendo però una gestione uniforme dell'intera infrastruttura di rete. L'azienda punta in particolare sulla facilità di implementazione e sulla possibilità di costruire reti scalabili senza rinunciare a funzionalità avanzate come VPN, segmentazione della rete, gestione remota e integrazione di servizi professionali. In particolare, Keenetic offre un portafoglio molto avanzato di router Wi-Fi Mesh, progettati per potenziare la connettività in ambienti aziendali e residenziali e in grado di creare una rete unificata e intelligente che estende il segnale in tutto l’ambiente interessato, eliminando le zone d’ombra. All’interno della gamma troviamo tantissime tipologie di router ed extender Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, dalle serie Titan all’Atlas, dall’Hero al Challenger, dallo Sprinter all’Hopper. E poi ancora i modem VDSL pensati per piccole imprese e ambienti professionali, i Wi-Fi extender della serie Buddy per aggiungere nodi di rete e assicurare una maggiore copertura in aziende o case grandi o su più piani, i prodotti con connettività 4G/5G, ormai sempre più diffusa soprattutto nelle seconde case o nelle zone mal coperte da internet veloce, con i modelli Hero, Hopper, Speedster, Explorer e Runner. Infine, i sempre molto utili router portatili della serie Roamer, anch’essi dotati di SIM telefonica: permettono di creare reti Wi-Fi personali evitando di affidarsi alle reti pubbliche (poco sicure e prese di mira dai criminali informatici) durante conferenze, sessioni di lavoro fuori casa o ufficio, bar, aeroporti, lounge e così via. Infine, tante soluzioni business progettate per soddisfare le esigenze delle PMI, dei System Integrator e dei Service Provider come router Wi-Fi, Access Point o Switch PoE ad alte prestazioni.
KeeneticOS, il vero elemento distintivo
Se l'hardware rappresenta la base dell'offerta, il vero punto di forza del marchio è KeeneticOS, il sistema operativo proprietario sviluppato internamente e presente su tutta la gamma di prodotti. Si tratta di una piattaforma modulare progettata per essere aggiornata costantemente nel tempo, con l'obiettivo di migliorare prestazioni, sicurezza e funzionalità senza richiedere la sostituzione dell'hardware. KeeneticOS integra funzioni avanzate che spaziano dalla gestione intelligente del traffico alla segmentazione delle reti, fino ai servizi VPN e agli aggiornamenti automatizzati, consentendo agli utenti di personalizzare il comportamento della rete in base alle proprie esigenze. Se la visione di Keenetic ruota attorno al concetto di rete come servizio in continua evoluzione, ci spiegano, il software assume un ruolo persino più importante dell'hardware stesso. L'azienda evidenzia come gli aggiornamenti regolari di KeeneticOS contribuiscano ad aumentare il ciclo di vita dei prodotti, introducendo nuove funzioni e mantenendo elevati gli standard di sicurezza.
La nostra prova con Keenetic Titan
Incuriositi dalla presentazione del country manager Bartolone abbiamo scelto di provare in prima persona una soluzione di connettività Keenetic, in particolare il modello Titan KN-1812, router Wi-Fi 7 tra i prodotti più rappresentativi dell’azienda, progettato per ambienti domestici evoluti, professionisti e piccole imprese che richiedono elevate prestazioni di rete. E lo abbiamo connesso direttamente al cavo di rete che proviene dall’ONT della fibra ottica, senza il modem dell’operatore come intermediario. E, superando il nostro iniziale scetticismo, abbiamo notato con piacere come l’installazione sia avvenuta in maniera fulminea. Il dispositivo supporta lo standard wireless BE7200 e integra una dotazione hardware di fascia alta, con una porta Ethernet da 10 Gigabit, una porta da 2,5 Gigabit, quattro porte Gigabit tradizionali oltre a connessioni USB 3.2 e 2.0. Fra le caratteristiche tecniche più interessanti figura il supporto alla tecnologia Multi-Link Operatori del Wi-Fi 7 che consente ai dispositivi compatibili di utilizzare contemporaneamente più bande radio per migliorare velocità, stabilità e latenza della connessione. Dicevamo ottima l’esperienza di installazione così come abbiamo trovato ottima la velocità di trasmissione dati e molto buona anche la copertura: in un appartamento di 120 metri quadrati, con il modem necessariamente installato in un angolo periferico, la copertura della casa è stata, da subito, del 90%: solo nell’angolo più lontano dal modem il segnale risulta debole. E così, sempre su consiglio di Keenetic, abbiamo installato l’access point Orbiter 6, per rendere la connessione omogenea in tutta la casa.
Tutto quello che si può fare con il software
Quello che però più ci ha stupito sono le possibilità offerte dal software proprietario KeeneticOS, cui è possibile accedere sia da dentro che da fuori casa, sia da app sullo smartphone che dal web. Il software integra numerose funzionalità avanzate normalmente riservate a soluzioni professionali: il supporto a diversi protocolli VPN, la segmentazione della rete tramite reti virtuali separate, vari tipi di firewall integrati, la possibilità di evitare che alcuni determinati dispositivi (come quelli dei bambini) si connettano a determinati siti o in determinati orari. E poi ancora: un controllo capillare di tutti i client collegati alla rete, con la possibilità di essere avvertiti tramite notifica sul telefono se, ad esempio, un telefono si scollega o si collega alla rete, utile per monitorare se un figlio è uscito di casa o è tornato. E ancora: la possibiltà di configurare una rete Wi-Fi esterna di backup (magari fornita da un modem 4G/5G), che entra in gioco quando la linea principale è fuori uso. Infine, è possibile installare applicazioni come server per lo scambio dati (creando così una sorta di spazio condiviso in tutta la casa), cloud personale, server media, stazione di download. Come si evince anche dalla nostra recensione - scritta dopo un mese di utilizzo - il router si comporta davvero bene e abbiamo realmente apprezzato le moltissime funzionalità che ci hanno permesso di mettere a punto in maniera molto capillare la rete domestica. Noi abbiamo scelto di testare il modello Titan con le “antennone” esposte e molto ben visibili, che possono piacere o non piacere, e soprattutto possono non essere adatte a tutti gli ambienti; ci sono però diversi modelli anche più "eleganti" e senza le antenne esposte. I prezzi, infine, ci sono sembrati competitivi: il Titan che abbiamo provato noi costa 250 euro.