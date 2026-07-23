Hardware potente e software eccellente: il Wi-Fi secondo Keenetic

L’azienda con sede a Francoforte, specializzata in soluzioni di networking come modem, router, access point e dispositivi portatili, dopo aver fatto bene nel settore business punta a entrare anche in quello privato con dispositivi potenti e soprattutto con un sistema operativo proprietario in grado di offrire all’utente il controllo completo della propria rete domestica. Lo abbiamo messo alla prova

C’è un’azienda di soluzioni di networking per ambienti domestici e professionali che inizia a far parlare, e bene, di sé, e a farsi conoscere anche al grande pubblico. Si chiama Keenetic ed è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di router, access point, sistemi mesh e dispositivi di rete. Tutti accomunati da una filosofia precisa: offrire una connettività affidabile, sicura e semplice da gestire attraverso un ecosistema hardware e software integrato. Cuore pulsante dei prodotti Keenetic un sistema operativo, KeeneticOS, tra i più completi sul mercato, se non il più completo, attraverso cui poter gestire ogni aspetto della propria rete.

Le origini dell’azienda e l’espansione europea

Keenetic è nata come realtà indipendente nel 2017 dopo un percorso avviato all’interno di Zyxel. Al centro della strategia aziendale, la volontà di controllare direttamente l’evoluzione della piattaforma tecnologica, evitando la dipendenza da software di terze parti, e garantendo così una maggiore continuità nello sviluppo delle funzionalità. Negli ultimi anni l’azienda ha rafforzato la propria presenza in Europa facendo leva su un quartier generale europeo a Francoforte dedicato a sviluppo software, ricerca e sviluppo, logistica e supporti ai partner commerciali. Il debutto ufficiale sul mercato italiano, ci racconta il country manager italiano Marco Bartolone, risale a circa due anni fa, con l’obiettivo di proporre un approccio differente rispetto ai tradizionali produttori di router, trasformando i dispositivi di rete in piattaforme evolute in grado di accompagnare la digitalizzazione di case e uffici. In Italia, tra l’altro, ci spiega ancora il country manager, Keenetic è impegnata anche nell’educazione digitale, con incontri nelle scuole e un manifesto con consigli pratici per gestire al meglio la vita digitale di genitori e figli.