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Samsung presenta gli occhiali smart Galaxy, con l'AI Gemini integrata

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Presentati due modelli di occhiali smart Galaxy, sviluppati con Gentle Monster e Warby Parker. Dotati di fotocamere, microfoni e uscita audio, integrano l’Intelligenza artificiale Gemini di Google. Samsung non ha ancora comunicato data di lancio, prezzi e mercati di destinazione

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Samsung ha presentato due modelli di occhiali smart della linea Galaxy, dotati dell’intelligenza artificiale Gemini di Google. L’annuncio è arrivato durante l’evento Unpacked di Londra. Won-Joon Choi, Chief Operating Officer della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics, ha definito i nuovi smart glasses occhiali “pensati per la vita di tutti i giorni”. 

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Due modelli realizzati con Gentle Monster e Warby Parker

 

Gli occhiali sono stati sviluppati insieme ai marchi Gentle Monster e Warby Parker e utilizzano il software di Google. Entrambi i modelli sono dotati di fotocamere, microfoni e uscita audio e si candidano a diventare concorrenti dei Meta Ray-Ban  annunciati nel corso del 2025, e mai arrivati finora in Europa. L'edizione Gentle Monster presenta una montatura sottile nera, che combina un bordo superiore dritto con bordi inferiori delicatamente arrotondati. Il modello Warby Parker, invece, ha una linea superiore leggermente rialzata e una montatura marrone. 

 

Le funzioni basate sull’Intelligenza artificiale

 

Connessi all'ecosistema Samsung, gli occhiali possono analizzare ciò che si trova davanti all’utente grazie ai modelli Gemini di Google. Possono, ad esempio, suggerire una ricetta dopo aver riconosciuto gli ingredienti a disposizione oppure trovare rapidamente il numero di telefono di un ristorante o di un’attività osservata da chi li indossa. Samsung non ha ancora comunicato la data di lancio, il prezzo e i mercati nei quali saranno disponibili. L’azienda ha inoltre precisato in una nota che "le funzionalità di condivisione e registrazione video in diretta possono variare a seconda dell'app, del servizio, del mercato e delle leggi applicabili o dei requisiti di consenso".

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