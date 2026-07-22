Prenotare un ristorante parlando con Alexa, da oggi si può: ecco come

I clienti Alexa+ (ne abbiamo parlato qui, la nuova assistente personale basata su intelligenza artificiale di Amazon) da oggi possono cercare e prenotare un ristorante con la voce, grazie all’integrazione con TheFork, piattaforma specializzata nella prenotazione dei ristoranti. Non è certamente una funzione "che cambia la vita" o che fa risparmiare chissà quanto tempo, ma si tratta di uno dei primi casi d’uso reali in cui l’intelligenza artificiale non si limita a rispondere, ma compie un’azione concreta nel mondo reale.

Come funziona la ricerca di un ristorante

Tutto inizia, come sempre, da una conversazione con Alexa, che trasforma la ricerca, e poi la prenotazione, da una classica navigazione dello schermo del pc o dello smartphone in un flusso di lavoro agentico e conversazionale. Per iniziare basterà chiedere qualcosa del genere: “Trova posto in un ristorante per me e mia moglie sabato sera, è il nostro anniversario”. A questo punto entrerà in gioco l’intelligenza artificiale di Alexa+, che non si limita a controllare la disponibilità di un ristorante nelle vicinanze dell’abitazione, ma terrà conto delle informazioni fornite, anche quelle condivise nel tempo. Se, ad esempio, la persona con cui si vuole andare a cena è vegetariana, nel caso del nostro esempio Alexa cercherà su TheFork ristoranti con ambiente elegante e intimo (perché si tratta di un anniversario) che offrano un menu adatto anche ai vegetariani. E questo vale per tantissime altre richieste, dalle preferenze alimentari al tipo di cucina al tipo di ambiente. Il sistema, ovviamente, funziona meglio dopo qualche tempo, quando Alexa ricorderà le preferenze nostre, dei nostri figli o dei nostri amici.